È morto il dottor Silvano Berlincioni, per decenni medico di famiglia a Empoli

È morto ieri all'età di 89 anni il dottor Silvano Berlincioni, per decenni medico a Empoli. Aveva lavorato al pronto soccorso e nel reparto di medicina Interna dell'ospedale San Giuseppe, poi negli anni Ottanta divenne medico di famiglia. Ha fatto parte dell'Associazione Medici Cattolici Italiani. Condoglianze arrivano anche dalla Cerretese Volley: il figlio di Berlincioni, Stefano, è il direttore sportivo della nota società di pallavolo locale.

I funerali si terranno oggi, 11 marzo, alle ore 16 alla Chiesa della madonna del Rosario a Ponzano.