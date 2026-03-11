Emergenze energia e export, dalla Camera di commercio di Firenze 2 milioni alle imprese

“A partire dalle prossime settimane la Camera di commercio di Firenze lancerà nove bandi, per un valore complessivo vicino ai due milioni di euro, che saranno erogati a fondo perduto alle imprese per sostenerle in questo momento di crisi aggravato dalla guerra in Medio Oriente”. È quanto annuncia il presidente della Camera di commercio di Firenze, Massimo Manetti. “Uno dei nove bandi in preparazione – aggiunge Manetti – concede contributi alle aziende impegnate nella transizione digitale ed energetica, che sostiene buone pratiche di efficientamento, compresa ovviamente la progettazione di impianti fotovoltaici, quanto mai utili a fronte dell’impennata dei costi di petrolio e gas. Un altro bando vuole sostenere le imprese esportatrici - anche nella ricerca di mercati alternativi - colpite inizialmente dall’inasprimento dei dazi Usa e adesso dalla guerra in Medio Oriente verso il quale la Toscana è la prima regione italiana esportatrice quanto a rapporto con il Pil (quasi il 3%). E ancora sono in cantiere bandi per chiedere la certificazione Soa necessaria per partecipare a gare pubbliche, per sostenere il lavoro e il consolidamento delle imprese giovanili e per il turismo che rischia di subire ripercussioni negative dalla crisi internazionale. È uno sforzo gravoso, quello messo in atto dalla Camera di commercio di Firenze – conclude il presidente Manetti -, che potrà sprigionare tutti gli effetti positivi se saprà stimolare il cofinanziamento da parte di altre istituzioni, come già avvenuto in questi anni, moltiplicando in questo modo i valori dell’aiuto economico alle imprese".

Fonte: Camera di commercio di Firenze