Emergenze energia e export, dalla Camera di commercio di Firenze 2 milioni alle imprese

La Camera di commercio di Firenze ha in cantiere nove bandi di contributi a fondo perduto destinati alle aziende del territorio. Manetti: "Sostegno nel momento di crisi aggravato dalla guerra in Medio Oriente"
“A partire dalle prossime settimane la Camera di commercio di Firenze lancerà nove bandi, per un valore complessivo vicino ai due milioni di euro, che saranno erogati a fondo perduto alle imprese per sostenerle in questo momento di crisi aggravato dalla guerra in Medio Oriente”. È quanto annuncia il presidente della Camera di commercio di Firenze, Massimo Manetti. “Uno dei nove bandi in preparazione – aggiunge Manetti – concede contributi alle aziende impegnate nella transizione digitale ed energetica, che sostiene buone pratiche di efficientamento, compresa ovviamente la progettazione di impianti fotovoltaici, quanto mai utili a fronte dell’impennata dei costi di petrolio e gas. Un altro bando vuole sostenere le imprese esportatrici - anche nella ricerca di mercati alternativi - colpite inizialmente dall’inasprimento dei dazi Usa e adesso dalla guerra in Medio Oriente verso il quale la Toscana è la prima regione italiana esportatrice quanto a rapporto con il Pil (quasi il 3%). E ancora sono in cantiere bandi per chiedere la certificazione Soa necessaria per partecipare a gare pubbliche, per sostenere il lavoro e il consolidamento delle imprese giovanili e per il turismo che rischia di subire ripercussioni negative dalla crisi internazionale. È uno sforzo gravoso, quello messo in atto dalla Camera di commercio di Firenze – conclude il presidente Manetti -, che potrà sprigionare tutti gli effetti positivi se saprà stimolare il cofinanziamento da parte di altre istituzioni, come già avvenuto in questi anni, moltiplicando in questo modo i valori dell’aiuto economico alle imprese".
Fonte: Camera di commercio di Firenze
