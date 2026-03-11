Incidente a Ponte a Egola, investito un uomo

Cronaca San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Il pedone, un 39enne, è stato soccorso e trasportato in codice giallo al pronto soccorso

Incidente a Ponte a Egola, nel comune di San Miniato, dove nel tardo pomeriggio di oggi una persona è stata investita. È successo lungo via Diaz, strada che collega la frazione a San Romano. Sul posto, intorno alle 18.40, sono intervenute un'automedica e un'ambulanza inviate dal 118 e i carabinieri per i rilievi. Da quanto si apprende il pedone, un uomo di 39 anni, si sarebbe trovato sulle strisce pedonali quando, per cause in corso di accertamento, mentre attraversava la strada è stato investito da un mezzo.

Sempre dalle prime informazioni il 39enne avrebbe riportato un politrauma: soccorso dai sanitari intervenuti, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

Notizie correlate

San Miniato
Cronaca
10 Marzo 2026

Muore a 52 anni Attila Simon, violinista internazionale viveva a San Miniato

Il mondo della musica e dello spettacolo piange la scomparsa di Attila Simon, violinista di fama internazionale morto a 52 anni dopo una malattia. Originario di Budapest, viveva da anni [...]

San Miniato
Cronaca
9 Marzo 2026

Fi-Pi-Li, previste chiusure di tratti e rampe. Stop anche tra San Miniato e Santa Croce

La direzione Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha previsto diverse chiusure di tratti e rampe della FiPiLi tra il 9 e il 13 marzo, per interventi di ripristino e [...]

San Miniato
Cronaca
6 Marzo 2026

Incendio in un garage a San Miniato, ingenti danni provocati dal rogo

Incendio nel garage di un'abitazione questo pomeriggio a San Miniato. Sul posto intorno alle 17 sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa e Empoli che, al loro arrivo, hanno [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

torna a inizio pagina