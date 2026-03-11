Incidente a Ponte a Egola, investito un uomo

Incidente a Ponte a Egola, nel comune di San Miniato, dove nel tardo pomeriggio di oggi una persona è stata investita. È successo lungo via Diaz, strada che collega la frazione a San Romano. Sul posto, intorno alle 18.40, sono intervenute un'automedica e un'ambulanza inviate dal 118 e i carabinieri per i rilievi. Da quanto si apprende il pedone, un uomo di 39 anni, si sarebbe trovato sulle strisce pedonali quando, per cause in corso di accertamento, mentre attraversava la strada è stato investito da un mezzo.

Sempre dalle prime informazioni il 39enne avrebbe riportato un politrauma: soccorso dai sanitari intervenuti, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

