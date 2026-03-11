Publiacqua, il Tribunale conferma il trasferimento a Plures del 40% del socio privato

Rigettate le domande di Acque Blu Fiorentine. Plures sale al 98%. Operazione da 122 milioni
Plures rende noto che il Tribunale Civile di Firenze, con sentenza pubblicata il 10 marzo 2026, ha definito il contenzioso promosso da Acque Blu Fiorentine, socio privato titolare del 40% di Publiacqua, rigettandone le domande.
La sentenza ha accertato l’avvenuto trasferimento ad Alia Servizi Ambientali (oggi Plures) della partecipazione detenuta da Acque Blu Fiorentine - società veicolo controllata da Acea in Publiacqua - pari al 40% del capitale sociale, e ha condannato il socio privato a porre in essere gli adempimenti esecutivi necessari al perfezionamento del trasferimento della partecipazione a favore di Plures, a fronte di un corrispettivo di circa 122 milioni di euro determinato nel corso del procedimento.
La sentenza ha anche disposto il pagamento in favore di Plures di 8 milioni di euro a titolo di restituzione dei dividendi indebitamente percepiti dal socio privato dall’esercizio dell’opzione.
Per effetto di tale decisione la partecipazione di Plures in Publiacqua si accresce a circa il 98%.
In attuazione della decisione del Tribunale, la società provvederà nei prossimi giorni a porre in essere gli adempimenti necessari per dare esecuzione al disposto del Giudice, secondo le modalità e i criteri già individuati nel procedimento
Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa
