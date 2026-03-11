Rapina cittadino francese di un orologio da 250mila euro, arrestato 31enne a Firenze

Al termine di una complessa attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Firenze, la Squadra Mobile Fiorentina ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino algerino di 31 anni, accusato di rapina aggravata in concorso.

I fatti risalgono al 12 ottobre scorso, quando un cittadino francese è stato derubato del suo orologio di valore, stimato circa 250.000 euro, in Borgo Pinti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori tramite la visione delle telecamere di videosorveglianza, il 31enne avrebbe pedinato la vittima a bordo di un monopattino, favorendo poi la fuga dell’altro complice, esecutore materiale della rapina.

Le indagini hanno inoltre attribuito all’uomo un furto consumato ad agosto, sempre in concorso con un altro soggetto. In quell’occasione, la vittima era seduta a un tavolo di un ristorante di via de’ Servi, quando le sono stati sottratti circa 800 euro in contanti, un telefono e altri effetti personali.

L’uomo, già noto alle forze di polizia, è stato associato presso la casa circondariale di Sollicciano.

Notizie correlate