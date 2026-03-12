Biblioteca di Calci, nuovo look: arredi, libri e spazi interni rinnovati

Grandi novità in arrivo per la biblioteca comunale “Leopoldo Meucci” di Calci, su tutti i fronti: a breve - entro la fine di Marzo - partiranno i lavori di manutenzione degli spazi interni, al termine dei quali arriveranno nuovi arredi e anche nuovi libri.

"L’intervento, di circa 20 mila euro per le opere di manutenzione, è volto a valorizzare e tutelare il patrimonio comunale - spiega l’assessora ai lavori pubblici e al patrimonio, Valentina Marras - e prevede il risanamento delle pareti e la sistemazione degli infissi esterni. Il progetto include inoltre un rinnovo degli arredi, per una nuova e più funzionale distribuzione degli spazi: verranno creati angoli di lettura e di consultazione, oltre a un’area 'morbida' dedicata ai più piccoli, con l’obiettivo di garantire un miglior benessere a tutti gli utenti”.

Parte dei nuovi arredi sono stati acquistati grazie ad un finanziamento Pnrr, mentre per i nuovi libri, che saranno acquistati nell’arco del prossimi mesi, l’amministrazione comunale di Calci ha ottenuto un finanziamento ministeriale di 12.500 euro.

“La biblioteca cresce, anche in termini di utenza - sottolinea Valentina Ricotta, vicesindaca ff - e come amministrazione comunale non possiamo che supportare con entusiasmo questa crescita, che è anche quella di una comunità sempre più attenta alla lettura e alla cultura. Un ringraziamento, doveroso e soprattutto sincero, va rivolto alle responsabili degli uffici Cultura e Lavori Pubblici, rispettivamente dottoressa Orsucci e ingegner Marchetti, che hanno lavorato alla partecipazione dei bandi intercettandone le risorse, nonché al personale della biblioteca e all’associazione Lettura e Cultura in Valgraziosa, che supporta e amplia le attività della biblioteca stessa”.

Per consentire i lavori, già da alcuni giorni le attività della biblioteca sono state limitate al solo prestito interbibliotecario. La sala di consultazione e la biblioteca dei piccoli torneranno disponibili appena terminati i lavori, secondo le previsioni nel mese di Maggio. Al momento non sono previste variazioni per lo Sportello Tari e lo Sportello Ambiente di Geofor, attivi ogni mercoledì all’interno della biblioteca comunale; eventuali variazioni di luogo e orario che si rendessero necessarie durante i lavori saranno debitamente comunicate alla cittadinanza.

