Convegno a Santa Maria a Monte sul Referendum sulla Giustizia

Si terrà a Santa Maria a Monte sabato 14 marzo alle ore 21 presso il Teatro Comunale l'evento pubblico sul tema della “Riforma della Giustizia”. Sarà l'occasione di confronto e approfondimento dedicato al tema della Riforma del Sistema Giudiziario italiano.

Saranno presenti l'onorevole Raffaele Nevi, Deputato di Forza Italia e Portavoce Nazionale e il Senatore Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia. A moderare l’incontro sarà l’Avvocato Tommaso Gronchi. L'evento promosso da Forza Italia insieme al Comitato Nazionale Cittadini per il Sì ha l’obiettivo di offrire un’occasione di confronto pubblico sul percorso di Riforma della Giustizia e sulle prospettive del sistema giudiziario italiano L’evento è aperto alla cittadinanza.

Fonte: Forza Italia Pisa - Ufficio Stampa

