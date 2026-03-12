Furto in negozio e resistenza ai carabinieri: arrestato ventenne a Livorno

Un ventenne di origini nordafricane, residente a Livorno, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale dopo essere stato sorpreso a rubare capi di abbigliamento in un negozio della zona di via Marradi.

L’episodio risale alla mattinata di due giorni fa. Secondo quanto ricostruito dai militari della stazione carabinieri di Ardenza, intervenuti con il supporto del nucleo operativo e radiomobile di Livorno, il giovane si sarebbe impossessato di alcuni vestiti per un valore complessivo di circa cento euro.

Il furto, però, non è passato inosservato. Il personale di sicurezza dell’esercizio commerciale avrebbe notato il comportamento sospetto e allertato immediatamente una pattuglia dell’Arma che si trovava già in zona per un servizio di pronto intervento.

All’arrivo dei militari la situazione si sarebbe però rapidamente complicata. Il giovane, scoperto e costretto a restituire la merce sottratta, avrebbe reagito con atteggiamenti aggressivi e ingiuriosi nei confronti dei carabinieri nel tentativo di sottrarsi al controllo ed evitare di essere accompagnato in caserma.

La situazione è tornata sotto controllo grazie anche all’intervento di un equipaggio della sezione radiomobile, giunto in supporto. I militari sono così riusciti a bloccare l’uomo e a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Al termine degli accertamenti, informata l’autorità giudiziaria, il ventenne è stato arrestato.

Nella mattinata di ieri si è svolta l’udienza di convalida per direttissima davanti al gip del tribunale di Livorno, che ha convalidato l’arresto.