Giornata contro violenza su operatori sanitari, Ordine Medici Firenze: "A rischio il diritto alla cura"

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Il presidente Dattolo: "Fenomeno in crescita anche in Toscana. Serve un lavoro culturale ma anche presidi di sicurezza negli ospedali"

"La violenza contro medici, infermieri e operatori sanitari è un fenomeno grave e purtroppo in crescita, che rischia di mettere in discussione non solo la sicurezza di chi lavora nella sanità ma anche il diritto alla cura di ogni cittadino. Dobbiamo lavorare tutti per ristabilire il giusto rapporto tra medico e paziente: la medicina funziona quando esiste un’alleanza tra chi cura e chi viene curato. Il vero avversario è la malattia, non il medico".

A dirlo è il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze, Pietro Dattolo, in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari che si celebra oggi 12 marzo.

"Quando la paura, la rabbia o la frustrazione prendono il sopravvento e si trasformano in aggressività – prosegue Dattolo si rompe quel rapporto di fiducia che è alla base di ogni percorso di cura. Ricostruire questa relazione è prima di tutto una sfida culturale che riguarda l’intera società: significa riconoscere il valore del lavoro di chi opera nella sanità e comprendere la complessità delle situazioni che quotidianamente si affrontano negli ospedali, negli ambulatori e nei servizi territoriali".

"Accanto a questo lavoro culturale servono però anche strumenti concreti di prevenzione e tutela – aggiunge il presidente dell’Ordine –. In molte strutture sanitarie la presenza di presidi di sicurezza e delle forze dell’ordine rappresenta un supporto importante: aiuta a garantire maggiore protezione agli operatori e consente di intervenire rapidamente nei casi di aggressione".

"La sicurezza di chi lavora nella sanità è una condizione essenziale per garantire cure efficaci ai cittadini – conclude Dattolo –. Difendere medici e operatori sanitari significa difendere il diritto di tutti ad una buona salute".

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Toscana
Attualità
12 Marzo 2026

Aperto il bando per il 'Terzo Premio Claudia Fiaschi': premiate le migliori tesi sul Terzo settore

E’ online sul sito del Forum Terzo Settore, con scadenza prorogata al 30 marzo, il bando della II edizione di Terzo-Premio Claudia Fiaschi che mette a disposizione 1.500 euro e [...]

Firenze
Attualità
11 Marzo 2026

Didacta Italia al via a Firenze, l'inaugurazione con il ministro Valditara e l'orchestra dei licei musicali

Si è aperta stamani alla Fortezza da Basso di Firenze con il Concerto dell’Orchestra Nazionale dei Licei Musicali e la presenza del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, la [...]

Firenze
Cronaca
11 Marzo 2026

Publiacqua, il Tribunale conferma il trasferimento a Plures del 40% del socio privato

Plures rende noto che il Tribunale Civile di Firenze, con sentenza pubblicata il 10 marzo 2026, ha definito il contenzioso promosso da Acque Blu Fiorentine, socio privato titolare del 40% [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina