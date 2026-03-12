I saloni di Pitti raccontati su TikTok dagli studenti di Istituto Modartech

Scuola e Università Pontedera
Condividi su:
Leggi su mobile

Il progetto coinvolge i ragazzi del corso di laurea in Communication Design

I saloni moda di Pitti Immagine sposano il talento dei giovani creativi di Istituto Modartech. Saranno gli studenti del corso di laurea in Communication Design della Scuola di Alta Formazione di Pontedera a condividere la loro visione creativa social - in particolare TikTok – per raccontare le prossime edizioni di Pitti Uomo, Pitti Bimbo e Pitti Filati. Le due realtà hanno infatti avviato una collaborazione lanciando la sfida di portare i prossimi saloni in programma a giugno 2026 alla conquista di TikTok.

Il progetto prevede un lavoro coordinato tra gli studenti di Communication Design ed il team di comunicazione di Pitti Immagine e si articolerà in un percorso didattico e operativo scandito dalla condivisione di una content strategy con focus su TikTok e finalizzazione della strategia. I primi incontri si sono svolti a gennaio, durante le edizioni invernali di Pitti Uomo, Pitti Bimbo e Pitti Filati e si sono concentrati sulla scoperta diretta delle fiere e dell’universo Pitti. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di “toccare con mano” gli eventi, raccogliere materiali, analizzare la comunicazione ed avviare la fase di osservazione e ricerca. Nei prossimi mesi prenderà forma la content strategy per i saloni di giugno, con l’obiettivo di rafforzare il presidio digitale con un’esplorazione strutturata e consapevole di nuovi formati e linguaggi, stimolando partecipazione ed engagement e coinvolgendo in modo autentico i pubblici di riferimento delle tre manifestazioni.

Il progetto rappresenta un cambio di paradigma nella comunicazione delle fiere moda: non più solo strategie consolidate, ma sperimentazioni con una nuova visione costruita con i nativi digitali, capaci di intercettare linguaggi, formati e codici delle community fashion più giovani e dinamiche.

“Questa collaborazione rappresenta un passaggio importante per i nostri studenti e per l’Istituto - afferma Alessandro Bertini, Direttore di Istituto Modartech. - Lavorare su un brand e su manifestazioni di rilevanza internazionale come quelle di Pitti Immagine significa confrontarsi con standard elevati, linguaggi complessi e community globali. È un’esperienza concreta che unisce formazione e pratica professionale, permettendo ai ragazzi di misurarsi con le reali dinamiche della comunicazione contemporanea. I nostri studenti non si limiteranno a studiare un approccio digitale, ma lo costruiranno, mettendosi in gioco su una piattaforma social strategica per il futuro del fashion system. Un’esperienza formativa che diventa subito esperienza professionale, dove teoria e pratica si fondono in un laboratorio a cielo aperto”.

“Siamo molto felici di avviare questa collaborazione con Istituto Modartech – dice Ivano Cauli, General Manager e Innovation Director di Pitti Immagine – e che i nostri saloni moda del prossimo giugno diventino un playground formativo per le studentesse e gli studenti del corso in Communication Design. Siamo molto curiosi di vedere come Pitti Uomo, Bimbo e Filati diventeranno un terreno di sperimentazione per giovani content creator, portatori di una prospettiva fresca e curiosa nel racconto dei brand e degli eventi in Fortezza, su un social come TikTok che parla prioritariamente a un target giovane di utenti ai quali Pitti Immagine guarda con sempre maggiore attenzione.”

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Pontedera
Scuola e Università
5 Marzo 2026

Pontedera, Alberto Tognarelli vince il Premio 'David Sassoli' con una tesi sui fondi europei in Toscana

Nidi gratis per 15.000 bambini toscani, un contributo mensile fino a 2.000 euro per le persone con disabilità, la riqualificazione della scuola secondaria Dante Alighieri di Capannoli. Sono alcuni dei [...]

Valdera
Attualità
9 Febbraio 2026

Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza: l'Unione Valdera promuove un evento con le scuole

Il prossimo 11 febbraio ricorre la Giornata Internazionale delle Donne nella Scienza promossa dalle Nazioni Unite. Come negli anni passati l’Unione Valdera, per conto della Conferenza Educativa Zonale, propone una [...]

Pontedera
Scuola e Università
26 Gennaio 2026

Pontedera ricorda Giulio Regeni a 10 anni dalla scomparsa

Pontedera ha ricordato Giulio Regeni, il ricercatore universitario italiano rapito, torturato e ucciso ad inizio 2016 in Egitto. Lo ha fatto in un luogo simbolico, la panchina gialla realizzata in [...]



Tutte le notizie di Pontedera

<< Indietro

torna a inizio pagina