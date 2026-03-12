I saloni di Pitti raccontati su TikTok dagli studenti di Istituto Modartech

I saloni moda di Pitti Immagine sposano il talento dei giovani creativi di Istituto Modartech. Saranno gli studenti del corso di laurea in Communication Design della Scuola di Alta Formazione di Pontedera a condividere la loro visione creativa social - in particolare TikTok – per raccontare le prossime edizioni di Pitti Uomo, Pitti Bimbo e Pitti Filati. Le due realtà hanno infatti avviato una collaborazione lanciando la sfida di portare i prossimi saloni in programma a giugno 2026 alla conquista di TikTok.

Il progetto prevede un lavoro coordinato tra gli studenti di Communication Design ed il team di comunicazione di Pitti Immagine e si articolerà in un percorso didattico e operativo scandito dalla condivisione di una content strategy con focus su TikTok e finalizzazione della strategia. I primi incontri si sono svolti a gennaio, durante le edizioni invernali di Pitti Uomo, Pitti Bimbo e Pitti Filati e si sono concentrati sulla scoperta diretta delle fiere e dell’universo Pitti. Gli studenti hanno avuto l’opportunità di “toccare con mano” gli eventi, raccogliere materiali, analizzare la comunicazione ed avviare la fase di osservazione e ricerca. Nei prossimi mesi prenderà forma la content strategy per i saloni di giugno, con l’obiettivo di rafforzare il presidio digitale con un’esplorazione strutturata e consapevole di nuovi formati e linguaggi, stimolando partecipazione ed engagement e coinvolgendo in modo autentico i pubblici di riferimento delle tre manifestazioni.

Il progetto rappresenta un cambio di paradigma nella comunicazione delle fiere moda: non più solo strategie consolidate, ma sperimentazioni con una nuova visione costruita con i nativi digitali, capaci di intercettare linguaggi, formati e codici delle community fashion più giovani e dinamiche.

“Questa collaborazione rappresenta un passaggio importante per i nostri studenti e per l’Istituto - afferma Alessandro Bertini, Direttore di Istituto Modartech. - Lavorare su un brand e su manifestazioni di rilevanza internazionale come quelle di Pitti Immagine significa confrontarsi con standard elevati, linguaggi complessi e community globali. È un’esperienza concreta che unisce formazione e pratica professionale, permettendo ai ragazzi di misurarsi con le reali dinamiche della comunicazione contemporanea. I nostri studenti non si limiteranno a studiare un approccio digitale, ma lo costruiranno, mettendosi in gioco su una piattaforma social strategica per il futuro del fashion system. Un’esperienza formativa che diventa subito esperienza professionale, dove teoria e pratica si fondono in un laboratorio a cielo aperto”.

“Siamo molto felici di avviare questa collaborazione con Istituto Modartech – dice Ivano Cauli, General Manager e Innovation Director di Pitti Immagine – e che i nostri saloni moda del prossimo giugno diventino un playground formativo per le studentesse e gli studenti del corso in Communication Design. Siamo molto curiosi di vedere come Pitti Uomo, Bimbo e Filati diventeranno un terreno di sperimentazione per giovani content creator, portatori di una prospettiva fresca e curiosa nel racconto dei brand e degli eventi in Fortezza, su un social come TikTok che parla prioritariamente a un target giovane di utenti ai quali Pitti Immagine guarda con sempre maggiore attenzione.”

Fonte: Ufficio Stampa

