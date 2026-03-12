Incendio in un palazzo a Pontedera, trovata morta una donna

Incendio questa mattina in un palazzo a Pontedera in via Sacco e Vanzetti, in zona stazione. Sul posto, dalle 8 di stamani, stanno intervenendo i vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale e soccorsi inviati dal 118, che ha attivato la maxiemergenza, con ambulanze e automedica. Durante l'intervento dei vigili del fuoco per lo spegnimento delle fiamme, partite da un'abitazione al primo piano del Palazzo Rota, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna.

In corso di accertamento le cause che hanno provocato l'incendio estinto dalle squadre, che ha coinvolto alcuni locali dell'abitazione. L'intervento è ancora in corso per la bonifica dei luoghi, invasi dai fumi della combustione, che hanno comportato l'evacuazione di altri appartamenti nell'edificio a 7 piani.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO