IRPLAST e TOPPAN per la prima volta insieme a Interpack 2026

IRPLAST parteciperà a Interpack 2026 insieme a TOPPAN, segnando la prima presenza congiunta a uno dei principali eventi internazionali dedicati al packaging. La fiera si terrà a Düsseldorf dal 7 al 13 maggio 2026 (Hall 10 / D44).

La partecipazione rappresenta un momento significativo nel percorso di integrazione all’interno del Gruppo TOPPAN e riflette l’impegno condiviso verso lo sviluppo di soluzioni di packaging flessibile che coniughino performance tecniche e crescente attenzione alla sostenibilità.

Un contesto regolatorio in evoluzione

Il nuovo Regolamento Europeo sugli Imballaggi e i Rifiuti di Imballaggio (PPWR) introduce obiettivi progressivi in materia di contenuto riciclato e requisiti di progettazione orientati alla riciclabilità, con prime scadenze a partire dal 2030.

Per alcune applicazioni in polipropilene a contatto alimentare sono previsti livelli di contenuto riciclato del 10%, subordinatamente alla definizione degli atti esecutivi e delle specifiche tecniche.

In questo scenario, l’industria è chiamata a rafforzare innovazione dei materiali, tracciabilità delle materie prime e solidità delle catene di approvvigionamento.

Soluzioni monomateriali e performance per il mercato FMCG

In occasione di Interpack, IRPLAST e le società del Gruppo TOPPAN presenteranno soluzioni film sviluppate con particolare attenzione a:

- Strutture monomateriali

- Performance meccaniche e funzionali

- Compatibilità con i processi industriali

- Progettazione orientata ai principi di riciclabilità

Le soluzioni esposte sono pensate per rispondere alle esigenze applicative tipiche del settore FMCG, bilanciando requisiti tecnici e aspettative di sostenibilità in un quadro

normativo in evoluzione.

Nel 2026, IRPLAST inaugurerà la nuova linea di stiro LISIM fornita da Brückner Maschinenbau.

La nuova linea è progettata per incrementare in modo significativo la capacità produttiva nel segmento dei film speciali.

È specializzata nella produzione di film BOPP a cinque strati con spessori compresi tra 15 µm e 50 µm.

La linea sarà interamente dedicata allo sviluppo e alla produzione di film speciali progettati dal team interno di Ricerca & Sviluppo di IRPLAST.

Evoluzioni nei percorsi di circolarità delle materie prime

Le recenti evoluzioni del quadro regolatorio europeo stanno progressivamente riconoscendo il ruolo del riciclo chimico attraverso meccanismi di attribuzione basati sul principio del mass balance.

Sebbene i framework applicativi siano ancora in fase di consolidamento, tali sviluppi potrebbero contribuire nel tempo ad ampliare la disponibilità di materie prime circolari certificate anche per il packaging flessibile.

Appuntamento a Interpack 2026

IRPLAST e TOPPAN saranno presenti a Düsseldorf dal 7 al 13 maggio 2026, Hall 10 / D44, per confrontarsi con clienti e partner sulle prospettive del packaging flessibile nel nuovo contesto normativo europeo.

Fonte: Ufficio stampa