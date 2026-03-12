Laurea ad honorem per Luana Di Filippo all'Università di Pisa

Un’aula magna commossa, tra lacrime e sorrisi, per ricordare e onorare il percorso di Luana Di Filippo, studentessa di giurisprudenza all’Università di Pisa scomparsa il 4 settembre 2025 a soli 29 anni dopo una lunga malattia.

Lo scorso 4 marzo, nell’aula magna dell’ateneo pisano, l’università le ha conferito la laurea ad honorem in Giurisprudenza, un riconoscimento simbolico per una carriera universitaria che la giovane non aveva potuto completare: le mancavano soltanto pochi esami.

A promuovere l’iniziativa è stata Lisa Colangelo, amica di Luana fin dal primo anno di facoltà, che insieme alla famiglia si è attivata affinché il traguardo tanto desiderato potesse essere comunque riconosciuto. La cerimonia, come riportato dalle edizioni locali di Il Tirreno e La Nazione, è stata seguita da parenti e amici della studentessa.

“Luana era incredibile, studiava anche durante la chemioterapia e non aveva mai detto ai professori della malattia perché non voleva essere compatita – racconta l’amica –. Era sempre preparata e molto brava”.

La prima diagnosi risaliva al 2019. Dopo un intervento chirurgico nel 2020, per un periodo la situazione sembrava essersi risolta. Nel 2024, però, era arrivata una grave ricaduta che aveva reso sempre più difficile proseguire gli studi.

“Quando è venuta a mancare – ricorda ancora Lisa – le restavano da sostenere procedura civile, giustizia amministrativa e una parte di diritto commerciale. Poi avrebbe chiesto la tesi in diritto amministrativo. Mi parlava anche di un master in Spagna che sognava di frequentare”.

Luana nutriva un forte interesse anche per il diritto internazionale ed europeo. “Abbiamo voluto la laurea ad honorem perché sapevamo quanto ci tenesse – conclude l’amica –. Era una ragazza solare, piena di vita, e meritava questo riconoscimento”.