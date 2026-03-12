Lotta agli incendi boschivi, delegazione francese studia il modello toscano

Una delegazione di esperti del Ministero dell’agricoltura francese, incaricata dal proprio Governo di svolgere una missione di benchmarking internazionale sul tema, ha visitato la Toscana per approfondire il modello regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi forestali.

Con questa missione i tecnici francesi vogliono misurarsi e confrontarsi con sei Paesi – Grecia, Spagna, Portogallo, Italia, Australia e Canada – con l’obiettivo di analizzare buone pratiche, innovazioni, governance e strategie operative in materia di prevenzione, preparazione e contrasto agli incendi boschivi, oltre a valutare possibili forme di collaborazione tra la Francia e alcune delle più valide organizzazioni Antincendi boschivi (Aib) a livello internazionale.

Nel corso della visita in Toscana, la delegazione ha incontrato i tecnici del settore forestazione della Regione per approfondire le attività di pianificazione e gestione forestale. Presso l’ufficio territoriale di Siena si è svolto un confronto dedicato all’organizzazione del sistema Antincendi boschivi alla presenza del referente Aib per la provincia di Siena, di un rappresentante del volontariato Aib, dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri Forestali (per gli aspetti legati alle indagini e alle sanzioni) e del Comune di Siena per i temi connessi alla pianificazione di protezione civile.

La delegazione ha quindi visitato il Centro regionale di addestramento antincendi boschivi “La Pineta di Tocchi”, nel territorio di Monticiano (Siena), struttura di riferimento per la formazione e l’addestramento del personale impegnato nelle attività Aib.

I lavori sono proseguiti con un approfondimento sui principali strumenti di prevenzione adottati dalla Regione Toscana: dai Piani Specifici di Prevenzione Aib alle misure di autoprotezione, dagli interventi di ripristino post-incendio alle attività di comunicazione e sensibilizzazione, fino alle attività di addestramento e specializzazione del personale impegnato nella prevenzione e lotta attiva. Effettuato inoltre un sopralluogo tecnico nelle aree limitrofe al Centro La Pineta, per visionare alcuni interventi di prevenzione realizzati dall’Unione dei Comuni della Valdimerse.

La visita ha rappresentato un’importante occasione di confronto internazionale e di valorizzazione dell’esperienza toscana nel settore forestale e Aib, in un contesto in cui il cambiamento climatico rende sempre più centrale lo scambio di competenze e strategie condivise a livello europeo e globale.

Fonte: Regione Toscana