Luca Mazzuchelli in spettacolo all'Excelsior con 'Terapia al contrario'

Giovedì 26 marzo

Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta, giornalista pubblicista e Vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, porta per la prima volta a teatro “Terapia al contrario”, uno show inedito in cui i ruoli prestabiliti vengono capovolti. Lo spettacolo, prodotto da Vera Produzione, arriverà giovedì 26 marzo al Teatro Excelsior di Empoli.

Come funziona una seduta di psicoterapia? Lo psicologo ascolta, il paziente racconta. Ma se per una volta fosse il contrario? In Terapia al contrarioLuca Mazzucchelli ribalta le regole del gioco e trasforma il palco in uno studio a porte aperte, dove lo psicologo diventa narratore e il pubblico il suo ascoltatore.

Attraverso aneddoti personali, momenti di riflessione e qualche sana provocazione, Mazzucchelli ripercorre il suo cammino professionale: dagli inizi come psicologo nei campi rom, alla sua evoluzione come divulgatore su YouTube, passando per la psicoterapia clinica fino alla sua attuale veste di imprenditore. Quattro vite, quattro esperienze, quattro lezioni di crescita personale e cambiamento. Ogni storia è un tassello che aiuta il pubblico a comprendere meglio sé stesso, illuminando il prossimo passo nel proprio percorso.

Non si esce come si è entrati. Si esce con appunti, domande e nuove consapevolezze, come dopo una vera seduta di terapia. Ma al contrario.

Luca Mazzucchelli ha fondato il canale YouTube "Parliamo di Psicologia", con cui ispira migliaia di persone su come vivere meglio grazie alla psicologia, ha partecipato a trasmissioni televisive e radiofoniche, collaborato ad eventi, formazioni e alla creazione di video divulgativi per realtà quali Virgin Active, Fisher Price e Giunti Editore.

