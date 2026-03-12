Sovigliana, ecco 100 mattonelle in ceramica: è l'opera 'Dalla parte delle donne'

A Sovigliana (Vinci) nascerà un'installazione ispirata a un podcast di Michela Muriga e Chiara Tagliaferri. Si chiama 'Dalla parte delle donne', l'ha creata l'artista Nataly Arancio, molto nota in zona per le sue opere.

Sarà composta da 100 mattonelle in ceramica dipinte a mano, ispirata al podcast "Morgana” che Murgia e Tagliaferri hanno tenuto fino alla scomparsa della scrittrice sarda.

"L'opera raccoglie ritratti di donne e uomini che hanno rappresentato la libertà di scelta e il coraggio di difendere le proprie idee nonostante difficoltà e ostacoli. Il progetto vuole essere un omaggio alla democrazia, ai diritti e alla forza di chi ha creduto nei propri valori" spiega Arancio.

Sarà inaugurata domenica 15 marzo alle ore 10.00 in piazza della Pace a Sovigliana. Sarà donata al comune di Vinci.