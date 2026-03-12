Nuovo ecografo per la diagnostica ginecologica a Borgo San Lorenzo

La struttura di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale del Mugello diretta da Marco Giusti, potrà usufruire di due poli diagnostici strumentali di alto livello. È arrivato in reparto il nuovo ecografo che con l’apparecchio già esistente, anch’esso di altissima fascia, andrà a migliorare complessivamente la qualità diagnostica e i risultati terapeutici. Il nuovo ecografo è operativo dal mese scorso ed è impiegato nell’attività diagnostica ginecologica, andando a completare l’offerta dell’attuale ecografo utilizzato, però, per l’attività ostetrica.

Il nuovo ecografo serve per lo studio e l’approfondimento diagnostico dell’utero, delle ovaie, delle tube e per la patologia dell’apparato genitale intero.

“E’ il primo apparecchio di questa linea di altissima fascia – sottolinea Marco Giusti - che ha un settaggio predisposto per la componente ostetrica, ginecologica, diagnostica ed ecografica. Questo ecografo, in particolare, viene messo a disposizione per l’attività ginecologica in modo da migliorane l’efficienza diagnostica”.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa