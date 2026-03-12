Oscar Green di Giovani Coldiretti, c'è un'azienda toscana in finale

Un’azienda toscana tra le finaliste nazionali dell’Oscar Green di Giovani Coldiretti. In corsa per il premio, che quest’anno taglia il traguardo della ventesima edizione, è l’azienda florovivaistica di Stefano Bondielli di Montignoso, in provincia di Massa Carrara. Dopo aver vinto la fase regionale lo scorso novembre, l’azienda florovivaistica del giovane imprenditore apuano, correrà per la categoria “+ Impresa” dedicata alle realtà under 35 più innovative nel panorama nazionale.

L’appuntamento con il premio, quest’anno dal titolo “Intelligenza naturale”, è per venerdì 13 marzo, dalle ore 9.30, al Centro Congressi Palazzo Rospigliosi, via XXIV Maggio 43 a Roma. Assieme al presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, al segretario generale Vincenzo Gesmundo e al delegato nazionale di Coldiretti Giovani, Enrico Parisi, vi prenderanno parte, tra gli altri, il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, e il vicedirettore della Fao Maurizio Martina. A sostenere la candidatura dell’impresa toscana ci saranno la presidente regionale di Coldiretti, Letizia Cesani, il delegato regionale del movimento giovanile, Francesco Panzacchi.

Le innovazioni 2026 nate dalla creatività dei giovani agricoltori italiani, tra cui quella del giovane imprenditore florovivaista toscano, saranno presentate dal vivo nel grande salone allestito per l’occasione, con la premiazione delle soluzioni più originali.

Fonte: Ufficio stampa