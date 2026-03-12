Play Gershwin! A Empoli sul palco del Teatro Shalom

Giovedì 19 marzo 2026 alle 21, al Teatro Shalom (via Ferruccio Busoni, 24 Empoli), una serata interamente dedicata a George Gershwin, pianista, direttore d'orchestra, compositore che ebbe i natali a Brooklyn e geniale traghettatore della musica cosiddetta colta verso i nuovi lidi, tutti novecenteschi, del musical e del jazz.

Il terzultimo appuntamento con la stagione del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni è in coproduzione con l'associazione Mosaico e segna anche l’apertura della rassegna Note di classica e altri suoni 2026.

Play Gershwin! vedrà sul palco Enrico Pieranunzi (pianoforte), Gabriele Pieranunzi (violino) e Gabriele Mirabassi (clarinetto). Totalmente incentrato sulle musiche di Gershwin, saranno eseguiti alcuni fra i brani più iconici del compositore, come An American in Paris, The man I love, I got rhythm, Rhapsody in blue. Le trascrizioni e le elaborazioni originali portano la firma dello stesso Enrico Pieranunzi, premiato numerose volte come miglior musicista italiano nel "Top Jazz" della prestigiosa rivista Musica Jazz, nonché unico italiano ad aver suonato e registrato frequentemente nel mitico Village Vanguard di New York.

GLI INTERPRETI

Nato a Roma nel 1949, Enrico Pieranunzi è pianista, compositore e arrangiatore. Premiato più volte come miglior musicista italiano nel “Top Jazz” della rivista Musica Jazz, ha portato la sua musica sui palcoscenici di tutto il mondo, da Montreal a Copenaghen, da Berlino a Tokyo, da Rio de Janeiro a Pechino. È l’unico musicista italiano e uno dei pochissimi europei ad aver suonato e registrato frequentemente nello storico Village Vanguard di New York e, proprio per il “Live at The Village Vanguard”, gli è stato assegnato, nel 2014, l'Echo Jazz Award come Best International Piano Player. Ha composto diverse centinaia di brani, alcuni dei quali sono ormai veri e propri standard suonati e incisi da musicisti di tutto il mondo. Ha registrato più di 70 cd spaziando dal pianoforte solo al quintetto e collaborando, in concerto e in studio d’incisione, con Chet Baker, Lee Konitz, Paul Motian, Charlie Haden, Chris Potter, Marc Johnson, Joey Baron.

Già allievo di Salvatore Accardo e Stefan Gheorghiu, Gabriele Pieranunzi si è presto imposto all’attenzione del pubblico e della critica con una lunga serie di premi in importanti competizioni, tra cui la doppia vittoria al Concorso Internazionale "N. Paganini" di Genova. Si è esibito nei principali teatri italiani e internazionali, collaborando con musicisti del calibro di Aldo Ceccato, Gianandrea Noseda, Bruno Canino, John Tate. Tra i suoi successi più recenti ricordiamo l’invito all’Al Bustan Festival di Beirut durante il quale ha riscosso un ottimo successo di pubblico e critica. Ha più volte suonato il “Guarneri del Gesù” appartenuto a Niccolò Paganini; attualmente suona il violino Ferdinando Gagliano del 1762, già appartenuto alla grande violinista Gioconda de Vito, gentilmente messo a disposizione dall’associazione Pro Canale Onlus.

Gabriele Mirabassi è uno dei massimi virtuosi del clarinetto a livello internazionale. Dopo il diploma, conseguito col massimo dei voti e la lode, la sua formazione si è concentrata sulle tecniche esecutive peculiari della musica contemporanea. Parallelamente, ha cominciato a lavorare in ambito jazzistico. Nel 1996 vince il "Top Jazz" per la categoria “miglior nuovo talento”. Per Umbria Jazz, nel 2000, presenta il progetto "Lo Stortino" insieme a Luciano Biondini, Michel Godard e Francesco D’Auria. Le collaborazioni con altri artisti sono numerosissime ed estremamente eterogenee, si è esibito con Richard Galliano, John Taylor, Stefano Bollani, John Cage, Andrea Lucchesini e ha lavorato con Gianmaria Testa, Erri De Luca, Ivano Fossati, Mina. Altrettanto intensa è la produzione discografica che gli ha valso numerosi premi e riconoscimenti.

Informazioni biglietteria e prevendite

Intero €15,00 | Ridotto €12,00 (soci Unicoop Firenze, Under 26 e Over 65) | under 18 e Studenti €6,00 | under 6 gratuito. Formula SHARE THE MUSIC / MusicaX2 due biglietti al costo di uno per chi ha tra i 18 e i 30 anni.

Biglietti in vendita presso Libreria Rinascita (via Ridolfi 53), Bonistalli Musica (via Fratelli Rosselli 19) e online su Eventbrite https://www.eventbrite.it/e/biglietti-play-gershwin-1976462450394?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl

SERVIZIO Al concerto ti porta il BUSoni

È attivo il servizio navetta gratuito per i residenti del Comune di Empoli.

Raggiungere i concerti del Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni diventa ancora più semplice grazie al nuovo servizio “Al concerto ti porta il BUSoni”, attivato in collaborazione con la Misericordia di Empoli.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di facilitare la partecipazione del pubblico alla Stagione Concertistica 2026, offrendo un servizio di trasporto gratuito dedicato alle persone che vivono a Empoli e incontrano difficoltà negli spostamenti serali verso il Teatro Shalom e il Palazzo delle Esposizioni.

Il progetto si inserisce nel programma di iniziative con cui il Centro Busoni celebra i suoi 40 anni di attività (1986–2026), rafforzando il legame con il territorio e promuovendo un accesso sempre più inclusivo alla musica dal vivo.

Grazie alla collaborazione con la Misericordia di Empoli, sarà possibile raggiungere i concerti in sicurezza e comodità, contribuendo a rendere l’esperienza musicale un momento davvero aperto a tutta la comunità.

Il servizio è disponibile su prenotazione e fino a esaurimento posti.

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI

Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, 0571 711122 - 373 7899915, email: csmfb@centrobusoni.org / www.centrobusoni.org

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

