Condividere l'auto: a Radicondoli arriverà il car pooling

Andare insieme a lavoro, condividere l’automobile, risparmiare e fare una esperienza di comunità. E’ il car pooling che presto arriverà anche a Radicondoli. L’amministrazione, infatti, ha scelto di fare questa sperimentazione, la prima in tutta la provincia di Siena e in Italia in borghi come Radicondoli. Il car pooling insieme alla piattaforma dedicata prenderanno il via dal mese di aprile prossimo.

“E’ con grande soddisfazione che presentiamo questo progetto, primo in provincia di Siena, che è assolutamente in linea con la qualità della vita che vogliamo portare avanti e su cui stiamo lavorando con WivoaRadicondoli – dice il sindaco di Radicondoli, Francesco Guarguaglini – Il car pooling vuole essere una risposta concreta a supporto delle politiche di welfare e di sostenibilità ambientale, vuole valorizzare il territorio, stimolare la crescita, sostenere pari opportunità per ognuno”.

“Non solo - aggiunge Guarguaglini - Combinare il trasporto pubblico con i servizi di mobilità condivisa può contribuire ad integrare la mobilità in aree come la nostra. In questo momento stiamo mettendo in atto il percorso. Per arrivare a presentarlo e lanciarlo ad aprile. C’è anche la possibilità di partecipare con un questionario ad hoc a cui si può già rispondere, basta collegarsi al link https://forms.gle/oH3r94UiXruxBNX8A”.

“Abbiamo voluto fortemente uno strumento come il questionario per coinvolgere le persone - continua Guarguaglini – Tutto questo progetto parla in primo luogo di qualità della vita, di comunità, di collaborazione e innovazione. In più ci saranno materiali grafici, cureremo i social, infografiche ecc.. tutto per informare le persone. Obiettivo: fare sperimentazione e riuscire a sostenere l’idea di condividere l’automobile. Si potrà fare car pooling grazie alla piattaforma digitale e alla app messe a disposizione dal progetto del Comune di Radicondoli per connettere domanda e offerta di mobilità privata. E sarà tutto molto semplice”.

Radicondoli ha già esperienze spontanee di car pooling. “Ci sono dei dipendenti del comune che in modo del tutto auto autorganizzato stanno facendo già car pooling e c’è anche un gruppo whatsapp molto attivo che conta una trentina di membri - osserva il sindaco - La app che introdurremo potenzierà e implementare quello che già esiste. In questo modo si riuscirà a risparmiare sia dal punto di vista economico che ambientale. E non sono solo, con il carpooling si trascorre un po’ di tempo insieme, si dialoga e si scambiano pensieri e idee, oppure si ascoltano insieme radio o musica”.

I prossimi passi. In questa fase deve essere creata una community territoriale personalizzata all’interno dell’applicazione Jojob Real Time Carpooling. Jojob è la piattaforma di carpooling, dotata di propria app, che seguirà il progetto. Ed ancora, deve essere effettuata l’abilitazione informatica, attivato il supporto utenti nei giorni feriali dalle 9 alle 17, deve essere sviluppato il supporto ai referenti del progetto da parte di un key account Jojob e supportata la campagna di lancio del servizio

Perché il car pooling? Per ripensare il pendolarismo e avere un beneficio di domani. Condividere l’auto per gli spostamenti casa – lavoro vuol dire fare car pooling, ovvero adottare una visione lungimirante sulla mobilità per contribuire a un pianeta più sano e rafforzare i valori del territorio,

