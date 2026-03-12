Referendum Giustizia, a Fucecchio incontro sulle ragioni del SI

Il Comitato Si Riforma di Fucecchio organizza per questo sabato un incontro informativo per sostenere e condividere con la cittadinanza le ragioni per il SI al referendum dei prossimi 22 e 23 Marzo. L'incontro sarà tenuto e moderato dal Presidente del Comitato locale Avv. Francesco Banchelli del Foro di Pisa insieme a Roberto Casella Avvocato del Foro di Firenze e al Consigliere Regionale Claudio Gemelli.

L'appuntamento è per sabato 14 alle ore 11.30 presso il Bar Pasticceria "I due mori" in Piazza Montanelli a Fucecchio.

Fonte: Comitato Si Riforma Fucecchio