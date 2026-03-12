Referendum Giustizia, Cena del SI a San Miniato: confronto sulla separazione delle carriere

Venerdì 13 marzo alle ore 20:00 presso Villa Sonnino l'evento pubblico dal titolo “Riforma della Giustizia – La Cena del Sì alla separazione delle carriere”. Sarà l'occasione di confronto e approfondimento dedicato al tema della Riforma del Sistema Giudiziario italiano. All'evento parteciperà la Senatrice Stefania Craxi, Presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato e l’Avvocato Serena Caputo, Presidente della Camera Penale di Pisa.

Interverrà da remoto anche il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto che porterà il proprio contributo sul tema della Riforma della Giustizia e sulla proposta di separazione delle carriere tra Magistratura requirente e giudicante. A moderare l’incontro sarà l’Avvocato Francesca Morelli. Saranno presenti inoltre i Consiglieri Comunali di Forza Italia di San Miniato e il Segretario Comunale di FI Enzo Biagioni.

L'evento promosso da Forza Italia insieme al Comitato Nazionale Cittadini per il Sì – Comprensorio del Cuoio, avrà quindi l’obiettivo di offrire un’occasione di confronto pubblico sul percorso di Riforma della Giustizia e sulle prospettive del sistema giudiziario italiano L’evento è aperto alla cittadinanza.

Fonte: Ufficio stampa