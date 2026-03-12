Salvaguardare il patrimonio delle scuole toscane, a Didacta il progetto "Educational"

Scuola e Università Toscana
Parte dall’Educandato Statale SS. Annunziata di Firenze il progetto pilota “Educational”, un’iniziativa promossa da Regione Toscana in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana e l’istituto fiorentino per valorizzare il patrimonio storico-scientifico, artistico e tecnologico custodito nelle scuole della regione.

I primi risultati dell’esperienza sono stati presentati oggi a Didacta Italia, il principale evento nazionale dedicato alla formazione e all’innovazione didattica in corso alla Fortezza da Basso di Firenze.

Il progetto ha coinvolto direttamente studenti e docenti in un percorso di studio, ricerca e catalogazione delle collezioni scientifiche dell’istituto, affiancato da attività di digitalizzazione e dalla realizzazione di contenuti narrativi e video rivolti ai coetanei. Tutti i materiali confluiranno nella sezione dedicata alla scienza del portale regionale “Cultura Toscana”, l’ecosistema digitale della Regione per la valorizzazione del patrimonio culturale.

"Con il progetto Educational valorizziamo il patrimonio culturale custodito nelle nostre scuole e allo stesso tempo rendiamo gli studenti protagonisti della sua scoperta e della sua divulgazione», ha dichiarato l’assessora alla cultura Cristina Manetti, intervenuta questa mattina a Didacta. «Il portale Cultura Toscana rappresenta uno strumento fondamentale: mette in rete conoscenze, collezioni e competenze e consente ai ragazzi di raccontare questo patrimonio con linguaggi nuovi, digitali e vicini alle giovani generazioni".

Nel progetto pilota sono stati coinvolti 25 studenti dell’Educandato, impegnati nello studio e nella catalogazione degli oggetti scientifici conservati nelle teche dell’istituto, molti dei quali poco conosciuti. Il percorso ha permesso ai ragazzi di acquisire competenze legate alla catalogazione, alla ricerca storico-scientifica e alla comunicazione digitale.

Il lavoro realizzato costituirà anche la base per future attività di apertura al pubblico e visite guidate dedicate al patrimonio scientifico della scuola.

“Educational” nasce come format replicabile: l’obiettivo della Regione Toscana è estendere progressivamente il progetto ad altri istituti scolastici del territorio, creando una rete di esperienze che unisca valorizzazione del patrimonio, innovazione didattica e partecipazione attiva degli studenti.

Il portale Cultura Toscana, finanziato con il FSC 2014-2020 e il PR FESR 2021-2027 (azione 1.1.2 “Ecosistema digitale della cultura”), raccoglie migliaia di documenti, immagini, ricostruzioni 3D e video provenienti da istituzioni e luoghi culturali della regione, organizzati in sei grandi tematismi: Etruschi, Via Francigena, Rinascimento e ville medicee, Scienza, Arte contemporanea e Casa museo Rodolfo Siviero, oltre al catalogo bibliografico Bibliotoscana.
Con il progetto Educational il portale si arricchisce ora di una nuova sezione dedicata ai progetti sperimentali nelle scuole, rafforzando il suo ruolo come strumento di studio, ricerca e orientamento per gli studenti di ogni ordine e grado.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

