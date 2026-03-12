Crescono in Toscana i minori segnalati per violenze e rapine

Attualità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Secondo il rapporto «(Dis)armati. Un'indagine sulla diffusione della violenza giovanile, tra percezione e realtà», diffuso da Save the Children, in Toscana e a Firenze i minori segnalati per reati violenti sono in netta crescita nell'arco di un decennio.

A Firenze i casi di minori segnalati per rapina sono passati da 22 nel 2014 a 133 nel 2024 – un incremento di oltre il 500%. Le lesioni personali sono più che raddoppiate (da 49 a 118), le minacce sono triplate (da 19 a 60) e i casi di porto d'armi sono passati da 19 a 65. Anche i minori segnalati per estorsione sono aumentati, da 3 nel 2014 a 8 nel 2024, con altri 5 casi già registrati solo nel primo semestre del 2025.

A livello regionale, il trend conferma la tendenza fiorentina. Tra il 2014 e il 2024, l'incidenza ogni mille abitanti nella fascia 14–17 anni cresce in quasi tutte le categorie: +1,45 per le rapine, +1,19 per le lesioni personali, +0,85 per il porto d'armi, +0,45 per le minacce e +0,34 per le risse. Cala, per contro, l'incidenza del reato di associazione per delinquere (-0,04 ogni mille).

La Toscana si distingue anche per i dati assoluti: l'incidenza di 14-17enni denunciati o arrestati per rapina è dell'1,38 per mille nella stessa fascia d'età – tra i valori più alti d'Italia –, per lesioni personali dell'1,42 per mille, per porto d'armi dello 0,69 per mille e per estorsione dello 0,19 per mille.

Notizie correlate

Toscana
Attualità
12 Marzo 2026

Aperto il bando per il 'Terzo Premio Claudia Fiaschi': premiate le migliori tesi sul Terzo settore

E’ online sul sito del Forum Terzo Settore, con scadenza prorogata al 30 marzo, il bando della II edizione di Terzo-Premio Claudia Fiaschi che mette a disposizione 1.500 euro e [...]

Toscana
Attualità
11 Marzo 2026

Olimpiadi in Toscana, Giani ci crede: "La candidatura non nasce oggi"

Le Olimpiadi in Toscana? La candidatura "non nasce ora, ma da un lavoro da almeno quattro-cinque anni" ovvero da quando "io ero presidente eletto per la prima volta per la [...]

Toscana
Attualità
11 Marzo 2026

Inaugurata BuyWine Toscana alla Leopolda, quasi 1.300 etichette

Inaugurata questa mattina alla Leopolda di Firenze l’edizione 2026 di Bywine, la due giorni internazionale dedicata al vino toscano e promossa da Regione Toscana l'11 e il 12 marzo. Al [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina