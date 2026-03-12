Due aule per il Ramadan a scuola, FdI: "Ragazze e ragazzi separati, ennesima sottomissione"

"Abbiamo appreso che all’istituto scolastico Sassetti-Peruzzi di Firenze sono state allestite ben due aule per il Ramadan: una per le ragazze e una per i ragazzi. Una stanza dedicata alla preghiera non era sufficiente perché la religione prevede che uomini e donne (e quindi anche ragazzi e ragazze) preghino in luoghi separati".

Lo fanno sapere i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Jacopo Cellai e Matteo Zoppini (componente della Commissione Cultura).

"La cosa ancora più incredibile e surreale è che lo sdoppiamento dell’aula non sarebbe nemmeno frutto di una richiesta diretta degli studenti, ma un’iniziativa autonoma dell’istituto per prevenire polemiche sulle discriminazioni di genere. Una decisione che fa capire a che punto si sia arrivati pur di compiacere certi ambienti e che testimonia la totale genuflessione alla cultura islamica da parte di chi dovrebbe invece rappresentare tutti. Ci chiediamo perché alle altre religioni non sia riservato il medesimo trattamento".

"Avviene tutto questo - continuano - in nome di una cultura woke che ormai abbiamo capito avere l’obiettivo di smantellare le nostre radici culturali, e a pochi giorni dalla bocciatura nel Consiglio comunale fiorentino di una mozione che proponeva di riportare il presepe e il crocifisso nelle scuole cittadine. Siamo alla follia ideologica e al doppiopesismo perché si calpestano i simboli della nostra identità cristiana in nome di un finto laicismo ma ci si piega prontamente a ogni richiesta che arrivi dalle altre comunità. Le scuole devono essere luoghi di istruzione e di valorizzazione della nostra cultura non centri di culto dove si applicano pesi e misure diversi a seconda della convenienza politica della sinistra".

"Prima si indignano se non vengono usati termini cacofonici come avvocata o dottora - afferma l'eurodepuato Francesco Torselli - ma pur di rinnegare la propria cultura e genuflettersi a quella altrui, accettano perfino le stanze sessiste dove celebrare il Ramadan a scuola! Avrei una proposta per questi illuminati dirigenti scolastici: perché non realizzano una bella stanza arcobaleno per il prossimo Ramadan? O i 'valori' LGBT valgono solo quando servono a demolire le nostre tradizioni?".

Fonte: Fratelli d'Italia Toscana - Ufficio Stampa

