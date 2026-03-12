Servizi sanitari e sociali accanto alla farmacia di Villanuova: pubblicato il bando

Prosegue il cammino per riportare i servizi a sostegno della popolazione anche nelle frazioni del territorio empolese. È stato pubblicato il bando per la concessione di parte dell'edificio di via Sottopoggio per San Donato, 171 dove ha sede la Farmacia Comunale 3 per destinare, proprio a fianco della farmacia, dei locali ad attività sociali e/o sanitarie e servizi di prossimità.

Nello specifico: l’attivazione di servizi sanitari di base come punto prelievi, ambulatori, esami medici, punto medicale e simili, nonché attività sociali e aggregative, iniziative comunitarie, laboratori culturali, animazione territoriale e progetti inclusivi, al fine di potenziare l’assistenza nella frazione periferica, migliorare la qualità della vita dei residenti (in particolare anziani e persone con mobilità ridotta) e favorire l’aggregazione sociale.

Tre importanti agevolazioni sono previste nel bando:

- in fase di gara gli offerenti potranno chiedere un abbattimento del canone fino ad un massimo del 50%

- un rimborso spese da parte dell'amministrazione comunale per le utenze di luce, gas e acqua fino un massimo pari al 25% dei costi sostenuti.

- l'utilizzo del resede di circa 860 mq vicino ai locali, da destinare a giardino e area sosta per il personale.

L'assessora al Progetto Urp Diffuso Valentina Torrini ricorda che l'amministrazione comunale proseguirà con l'apertura dell'Urp di Prossimità proprio a Villanuova, che andrà ad affiancare tanti altri servizi previsti per la frazione. L'amministrazione ha preso spunto dalle questioni già sollevate proprio dai cittadini di Villanuova negli incontri con l'amministrazione, l'ultimo è stato Frazioni al Centro del 22 maggio 2025. Invito i soggetti del Terzo Settore a partecipare per questa opportunità alla quale l'amministrazione ha voluto dare maggior sostegno con importanti agevolazioni economiche.

Il vicesindaco Nedo Mennuti con delega alla Sanità e al Sociale commenta affermando l'importanza del mantenimento dei servizi nelle frazioni per migliorare la qualità della vita di tutte le località più distanti dal centro. La presenza della Farmacia Comunale forma già un presidio importante per la comunità e anche per chi risiede nelle frazioni confinanti del territorio di Montelupo Fiorentino. Avere inoltre servizi socio-sanitari che ampliano le attività, creano coinvolgimento e ravvivano la frazione è indubbiamente un fattore positivo che vogliamo sperimentare qui e in altre frazioni.

LE SPECIFICHE DEL BANDO - Sono ammessi a partecipare alla procedura a evidenza pubblica gli Enti del Terzo Settore (ETS), in forma singola o associata, iscritti al RUNTS da almeno 6 mesi, questo al fine di promuovere finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso servizi sanitari di prossimità e attività aggregative. Sarà obbligatorio inoltre effettuare un sopralluogo assistito dagli uffici del Comune. Il sopralluogo dovrà essere concordato e potrà essere effettuato fino a 7 giorni prima della fine della presentazione delle candidature.

La domanda dovrà pervenire al Protocollo Generale del Comune di Empoli (via Giuseppe Del Papa, 41 – 50053 Empoli) entro e non oltre le ore 12 del giorno 13 aprile 2026 nelle modalità indicate dal bando riportato a questo link: https://www.comune.empoli.fi.it/Novita/Avvisi/Avviso-pubblico-per-la-concessione-amministrativa-di-una-porzione-dell-immobile-Ex-scuola-elementare-di-Villanuova

Le offerte saranno valutate in base alla parte tecnica e alla parte economica, con uno sguardo sulla qualità del progetto gestionale, la sostenibilità e l'impatto ambientale/sociale, l'innovazione nei servizi offerti, le attività aggregative per ravvivare la frazione, le strategie di comunicazione dei servizi, i metodi per rilevare e monitorare i servizi e i servizi gratuiti offerti alla cittadinanza.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa