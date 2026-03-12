Sesa chiude il resoconto di 9 mesi, ricavi in crescita dell'11% a 2,7 miliardi

Il Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A., operatore di riferimento nel settore Technology, Digital Platform e Vertical Application per imprese ed organizzazioni, in data odierna ha esaminato ed approvato il Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 gennaio 2026 relativo ai primi nove mesi (“9M 2026”) dell’anno fiscale al 30 aprile 2026, redatto secondo i principi contabili UE-IFRS.

In un mercato in forte evoluzione e crescita strutturale, sostenuta da digitalizzazione delle imprese, adozione diffusa di soluzioni cloud e di protezione dei dati e crescente integrazione di AI ed Automazione, Sesa rafforza le market share grazie al proprio ruolo di Digital Integrator nelle principali aree che catalizzano la trasformazione digitale quali Cloud, Data Management, Cybersecurity, Digital Platform ed AI.

Il mercato digitale italiano è atteso in crescita di circa il 4% nel periodo 2026-27 sostenuto sia dalla richiesta di tecnologia e soluzioni abilitanti l’adozione di AI e Automazione che dalla crescente necessità di integrazione e gestione di ambienti che coniugano adozione di AI e governo e protezione di dati, nel rispetto dei requisiti di compliance e sicurezza anche nazionali.

In tale scenario Sesa accelera il proprio sviluppo, in attuazione del nuovo piano industriale 2026-27, rafforzando il proprio ruolo di Digital Integrator, coniugando tecnologia, digital platform e vertical applications a supporto della creazione di valore e dell’innovazione di imprese ed organizzazioni, con tassi di crescita pari a 2 volte quelli del mercato digitale.

Il Gruppo ha avviato progetti di integrazione di tool di AI ed Automazione nel ciclo di sviluppo software con l’obiettivo di aumentare la produttività dei team tecnici e la qualità dei deliverable digitali. L’obiettivo per la restante parte dell’esercizio è proseguire con disciplina nell’esecuzione del piano industriale 2026-27 sviluppando competenze e market share con focus sulla crescita organica.

Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31/01/26

Nel periodo di 9 mesi al 31 gennaio 2026 Sesa, a livello consolidato, consegue Ricavi ed Altri Proventi per Eu 2.705,2 milioni (+11,2% Y/Y vs reported, +7,5% vs pro-forma 20252), una redditività operativa (Ebitda) pari ad Eu 191,1 milioni (+11,5% Y/Y vs reported +8,2% vs pro-forma 20252) con un Ebitda margin pari al 7,1% (vs 7,0% Y/Y), un EAT Adjusted1 pari ad Eu 88,2 milioni (+15,2% Y/Y vs reported, +9,6% vs pro-forma 20252) ed un EAT Adjusted1 di competenza del Gruppo pari ad Eu 82,1 milioni (+12,1% Y/Y vs reported +8,8% vs pro-forma 20252).

I risultati del solo 3Q 2026 evidenziano una forte accelerazione della crescita sia nei Ricavi ed Altri Proventi consolidati, pari a Eu 1.104,8 milioni (+10,5% Y/Y), che nella Redditività Operativa (Ebitda), pari ad Eu 76,7 milioni (+11,6% Y/Y) e nell’EAT Adjusted di Gruppo pari ad Eu 36,6 milioni (+10,4% Y/Y), che beneficia dello sviluppo della redditività operativa e della contrazione degli Oneri Finanziari Netti, in miglioramento del 14,1% Y/Y.

I Ricavi ed Altri Proventi consolidati evidenziano i seguenti trend nei settori del Gruppo (risultati 9M 2026 a confronto con 9M 2025 pro-forma2):

- ICT VAS con Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 1.696,3 milioni in crescita del 7,2% Y/Y, interamente di carattere organico, grazie ad una forte accelerazione nel 3Q 2026 (+14,4% Y/Y), sostenuta dalla crescente domanda di tecnologia e digital integration legata all’adozione di AI, Automazione e Digital Enablers;

- Green VAS con Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 307,0 milioni (+21,0% Y/Y vs pro-forma 9M 20252), grazie alla prosecuzione del trend di crescita organica double-digit già conseguito in 1H 2026 ed al positivo andamento del mercato business, sostenuto dalla crescente domanda di energia legata tra l’altro a digitalizzazione ed adozione di AI ed Automazione;

- SSI con Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 662,7 milioni (+2,5% Y/Y), con una performance resiliente nonostante il rallentamento della domanda in alcuni distretti del Made in Italy e alcune attività di re-engineering che hanno riguardato l’organizzazione;

- Business Services, con Ricavi ed Altri Proventi pari ad Eu 120,0 milioni (+9,0% Y/Y), che prosegue la propria crescita, interamente organica, sostenuta dallo sviluppo di digital platform e vertical applications per l’industria dei Financial Services con una progressiva focalizzazione nelle aree Security, Compliance, Capital Market e Finanza. Nel solo 3Q 2026, i ricavi crescono del 12,6% Y/Y, grazie all’avvio di nuove commesse pluriennali con primari clienti.

L’Ebitda consolidato si incrementa dell’11,5% Y/Y (+8,2% Y/Y vs pro-forma 20252), raggiungendo Eu 191,1 milioni vs Eu 171,4 milioni Y/Y, con un Ebitda margin pari al 7,1% vs 7,0% Y/Y, grazie al trend di crescita dei settori VAS (sia Green che ICT) e Business Services e ad un progressivo miglioramento del settore SSI trimestre dopo trimestre. Di seguito il contributo dei settori del Gruppo alla formazione dell’Ebitda al 31 gennaio 2026 (risultati 9M 2026 a confronto con 9M 2025 pro-forma2):

- ICT VAS con un Ebitda di Eu 76,3 milioni (+12,9% Y/Y) ed un Ebitda margin pari al 4,5% in crescita vs 4,3% Y/Y;

- Green VAS con un Ebitda di Eu 21,0 milioni (+22,2% Y/Y rispetto ai dati pro-forma 9M 20252) ed un Ebitda margin pari al 6,8%, stabile Y/Y;

- SSI con un Ebitda di Eu 71,6 milioni (in crescita dello 0,2% Y/Y) ed un Ebitda margin pari al 10,8%, vs 11,1% Y/Y, che riflette le attività di re-engineering dell’organizzazione ed il ritorno alla crescita di Ebitda nel solo 3Q 26 (+3,5% Y/Y), con un Ebitda margin del 11,6% (vs 11,3% del 3Q 25 e 9,9% del 2Q 26);

- Business Services con un Ebitda di Eu 19,6 milioni (+8,6% Y/Y) ed un Ebitda margin del 16,3%, stabile Y/Y. Nel 3Q 2026 i ricavi accelerano con una crescita del 12,6% Y/Y, grazie all’avvio di nuove commesse pluriennali con primari clienti.

Il Risultato Operativo consolidato (Ebit) Adjusted è pari ad Eu 144,6 milioni, con un incremento del 8,5% Y/Y (+4,4% vs pro-forma 20252), dopo ammortamenti di beni materiali ed immateriali per Eu 40,4 milioni (+13,5% Y/Y vs pro-forma 20252) ed accantonamenti per Eu 6,2 milioni.

Il Risultato Operativo consolidato (Ebit) è pari ad Eu 112,2 milioni (+6,8% Y/Y), dopo ammortamenti di immobilizzazioni immateriali di liste clienti e know how iscritte a seguito del processo di PPA e costi non monetari (stock grant) per complessivi Eu 32,3 milioni (+14,8% Y/Y a seguito degli investimenti in acquisizioni societarie dell’ultimo esercizio).

Come previsto nel Piano Industriale 2026-27 gli Oneri Finanziari Netti presentano una significativa flessione, pari al 14,4% Y/Y al 31 gennaio 2026, grazie alla contrazione dei tassi di interesse ed alle azioni di efficientamento della gestione finanziaria di Gruppo.

Il Risultato Netto (EAT) Consolidato Adjusted è pari ad Eu 88,2 milioni in crescita del 15,2% vs reported 9M 2025 e del 9,6% Y/Y vs pro-forma 9M 20252 e riflette la sopra descritta crescita della redditività operativa e contrazione degli oneri finanziari. L’EAT Consolidato Adjusted di Gruppo è pari ad Eu 82,2 milioni, in crescita del 12,1% Y/Y vs reported 9M 2025 e del 8,8% Y/Y vs pro-forma2 9M 2025. L’EAT Consolidato Reported è pari ad Eu 64,5 milioni in crescita del 15,9% Y/Y.

Il periodo in esame si chiude con una forte generazione di cassa grazie alla crescita organica della redditività ed al miglioramento dell’efficienza nella gestione del working capitale.

La Posizione Finanziaria Netta Consolidata (PFN) Reported, al netto di debiti IFRS per Eu 205,9 milioni, è passiva (debito netto) per Eu 58,5 milioni, in forte miglioramento (Eu 33,7 milioni) rispetto ad Eu 92,2 milioni al 31 gennaio 2025, grazie al cash flow operativo derivante dalla gestione, dopo Eu 150 milioni di investimenti realizzati negli ultimi 12 mesi (90 milioni in 9M 2026), di cui Eu 90 milioni M&A (Eu 55 mn in 9M 2026) e dopo Eu 41 milioni di dividendi e buy-back LTM.

La PFN consolidata al 31 gennaio 2026 esclusi i debiti IFRS è attiva (liquidità netta) per Eu 147,4 milioni, in miglioramento di Eu 39,3 Mn vs Eu 108,1 milioni al 31 gennaio 2025

Nel periodo in esame si rafforza ulteriormente il Patrimonio Netto consolidato, che al 31 gennaio 2026 ammonta ad Eu 511,4 milioni vs Eu 500,8 milioni al 30 aprile 2025.

Confermata guidance Piano industriale

Alla luce del positivo trend di ricavi e redditività e della progressiva accelerazione conseguita in 2Q 2026 e 3Q 2026, nonché del solido andamento degli ordini all’inizio del 4Q 2026, il Gruppo conferma la guidance del Piano Industriale 2026-27 per l’esercizio al 30 aprile 2026, nella parte superiore del range di obiettivi comunicati al mercato: ricavi +5% / +7,5%, Ebitda +5% / +10%, Group EAT Adjusted +10% / +12,5% vs FY 2025 pro-forma2.

La performance del Gruppo nel FY 2026 sarà sostenuta dalla crescita organica nei settori Business Services, ICT e Green VAS, in coerenza con i trend emersi nel periodo di nove mesi al 31 gennaio 2026. L’incremento dell’EAT Adjusted di Gruppo beneficerà della riduzione continua degli oneri finanziari netti (in flessione del 14,4% nei 9M 2026) nonché del trend positivo della redditività operativa. Nel 4Q 2026 è inoltre prevista l’esecuzione della cessione della partecipazione del 6,6% in Digital Value Holding al prezzo di circa Eu 11 milioni.

Il commento del presidente Paolo Castellacci e dell'amministratore delegato Alessandro Fabbroni

Paolo Castellacci e Alessandro Fabbroni

“Proseguiamo la nostra strategia di sviluppo di competenze e vertical applications, confermando il nostro ruolo di digital integrator di riferimento del settore, che orienta la digitalizzazione di imprese, istituzioni e grandi organizzazioni, ed abilita l’innovazione digitale coniugando tecnologia e piattaforme digitali con una visione d’impresa focalizzata sullo sviluppo sostenibile e la distribuzione di valore per tutti gli stakeholder, con grande attenzione alle persone”, ha affermato Paolo Castellacci, Presidente e fondatore di Sesa.

“In uno scenario in cui la richiesta di tecnologia e soluzioni abilitanti l’adozione di AI e Automazione e la necessità crescente di controllo, governo e protezione di dati ed infrastrutture critiche stimolano la domanda digitale, proseguiamo il percorso di trasformazione di Sesa, in attuazione del piano industriale, evolvendo la nostra piattaforma di enablement della crescita sostenibile di imprese ed organizzazioni, basata sui dati, orientata al mercato digitale e ispirata dalle persone.

Conseguiamo l’obiettivo del ritorno ad una consistente crescita organica di ricavi e redditività, grazie al rafforzamento del nostro ruolo di digital integrator capace di abilitare l’adozione di AI, Automazione e digital enablers coniugando tecnologia, digital platform e vertical applications a supporto della creazione di valore e dell’innovazione dei nostri stakeholder.

L’accelerazione del terzo trimestre con ricavi e redditività in crescita di oltre il 10% è la conseguenza di una scelta strategica e consapevole di creare un digital integrator unico in Italia, capace di portare innovazione digitale complessa dentro i processi reali di imprese ed organizzazioni; Sesa oggi si trova in una situazione ideale per abilitare la trasformazione digitale e l’adozione di AI ed Automazione.

Confermiamo la guidance nella parte superiore del range di obiettivi e guardiamo con fiducia al quarto trimestre ed al prossimo esercizio, proseguendo con disciplina nell’esecuzione del piano industriale, con obiettivi di crescita organica e sviluppo delle competenze, ispirati da una visione d’impresa orientata a crescita sostenibile e centralità delle persone, sempre più cruciali nella fase attuale di progressiva adozione di AI ed Automazione”, ha commentato Alessandro Fabbroni, Amministratore Delegato di Sesa.

