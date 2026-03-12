Circola la notizia di un tentativo di rapimento di una bambina, il Comune: "Niente di vero"

Su WhatsApp e sui social c'è stato chi ha parlato del tentativo di rapimento di una bambina a Sesto Fiorentino. Sarebbe avvenuto nei giorni scorsi nel parco dell'Oliveta. Ma in realtà, spiegano dal Comune, non c'è niente di vero.

In una nota l'amministrazione sestese ribadisce che la notizia "è destituita di fondamento", il fatto "non risulta confermato né sono giunte segnalazioni alle forze dell'ordine". E ancora: "Si ricorda che la diffusione di notizie false tali da procurare allarmi ingiustificati nella popolazione configura un reato perseguibile a norma di legge".

La preoccupazione a Sesto era cresciuta nelle ultime ore, come spiega Claudia Pecchioli, facente funzione di sindaco: "Erano stati diffusi messaggi audio su un tentativo di rapimento mai avvenuto. Le forze dell'ordine, con le quali ci siamo immediatamente confrontati, non hanno ricevuto segnalazioni o denunce né conferme informali del fatto".

Non è il primo falso allarme in Toscana, come si evince anche dalle parole di Pecchioli: "Alcuni fatti di cronaca avvenuti in queste settimane hanno innescato in molte parti d'Italia paura e allarme, generando talvolta dei veri e propri casi di psicosi collettiva che favoriscono la diffusione di notizie false e preoccupanti. La sicurezza e la serenità di tutta la nostra comunità, a partire dai più piccoli, sono una priorità. In caso di situazioni sospette, l'invito è quello di contattare immediatamente le forze dell'ordine e la Polizia municipale, circoscrivendo i fatti e favorendo un intervento efficace qualora necessario".

Notizie correlate