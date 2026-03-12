Csa Intifada, una serata dedicata alla soundsystem culture

Sabato 14 marzo il CSA Intifada di Empoli ospita una serata dedicata alla soundsystem culture. Dalle ore 22 i collettivi Ototeman e Pompissima si incontreranno per una Soundsystem link up session, con selezioni rigorosamente in vinile tra roots, dub e stepper e alcuni ospiti a sorpresa.
Una notte di bassi profondi, vibrazioni e condivisione, nel pieno spirito della cultura soundsystem: musica suonata forte, selezioni ricercate e una pista pronta a muoversi fino a tarda notte.
Appuntamento dalle 22 fino a tardi.
Il ricavato sostiene le attività del CSA INTIFADA e della Palesta Popolare Autogestita Intifada.
