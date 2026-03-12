Strada bloccata a Fucecchio: camion esce fuori strada in via di Rimedio

Fucecchio
Per i residenti la strada resta transitabile solo fino al punto dell'incidente. Per tutti gli altri si consiglia di percorrere percorsi alternativi

Un camion, mentre stava immettendosi in via di Rimedio all'incrocio con via Pesciatina, è uscito fuori strada, causando il blocco della carreggiata. A segnalarlo è il Comune di Fucecchio.

Per i residenti la strada resta transitabile solo fino al punto dell'incidente; per tutti gli altri si consiglia di percorrere percorsi alternativi. Sul posto la polizia locale e il cantiere comunale, che sta installando segnaletica provvisoria per indicare l’interruzione.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

