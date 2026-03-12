Strada bloccata a Fucecchio: camion esce fuori strada in via di Rimedio

Un camion, mentre stava immettendosi in via di Rimedio all'incrocio con via Pesciatina, è uscito fuori strada, causando il blocco della carreggiata. A segnalarlo è il Comune di Fucecchio.

Per i residenti la strada resta transitabile solo fino al punto dell'incidente; per tutti gli altri si consiglia di percorrere percorsi alternativi. Sul posto la polizia locale e il cantiere comunale, che sta installando segnaletica provvisoria per indicare l’interruzione.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

