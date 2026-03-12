Test amichevole per l'Abc Solettificio Manetti contro Mens Sana Basketball

Approfittando del turno di riposo del prossimo fine settimana, l’Abc Solettificio Manetti ha ospitato la Mens Sana Basketball, attuale capolista della serie B Interregionale, per un test amichevole.

Ne è emerso un ottimo scrimmage, con i gialloblu che hanno tirato fuori dal cilindro una prestazione intensa durante l’intero arco dei quaranta minuti. Attenzione difensiva e buoni spunti offensivi in una gara scivolata via in perfetto equilibrio ed in cui coach Paolo Betti ha potuto dare spazio a tutti i ragazzi a sua disposizione. In una sfida senza un padrone fino a tre minuti dalla sirena, il mini allungo biancoverde è valso il 60-67 finale.

Parziali: 21-23, 34-35 (13-12), 49-50 (15-15), 60-67 (11-17)

“E’ stata una buona partita, molto intensa, contro un’ottima squadra come Siena – commenta l’assistant coach Dario Chiarugi -. Le indicazioni sono sicuramente positive, anche a livello di tenuta mentale, a maggior ragione dopo la sconfitta di Livorno. Un test importante in vista delle prossima sfide che saranno decisive”.

Nel prossimo fine settimana l’Abc Solettificio Manetti resterà dunque alla finestra, per poi ripartire dal PalaBetti domenica 22 marzo alle 18 contro la Folgore Fucecchio

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

