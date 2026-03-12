Un viaggio fotografico per imparare a conoscere l’altro

Cercare la bellezza ed incontrarla in un sorriso, un luogo, un paesaggio, un gesto, un’emozione. Il cammino, ispirato ai cinque sensi, come percorso di riscoperta interiore e relazionale, accompagna e guida la ricerca di un gruppo di cittadini toscani che ha vissuto l’esperienza del viaggio in diversi angoli del mondo, dall’India al Brasile, dalla Bolivia al Congo, dal Senegal all’Albania, dalla Turchia a Lampedusa, paesi da conoscere senza pregiudizio, da esplorare in punta di piedi, con rispetto e amore verso l’altro. E’ questo il cuore del nuovo progetto espositivo che il Comune di Barberino Tavarnelle propone tra gli spazi dell’antico edificio rinascimentale di San Donato in Poggio accogliendo l’iniziativa ideata e promossa dal Centro Missionario Diocesano di Firenze.

Palazzo Malaspina, da domenica 15 marzo alle ore 17, assumerà il punto di vista di un gruppo di persone, provenienti da varie aree della regione, che negli anni si sono messi sulle tracce delle diverse forme ed espressioni della vita attraversate, raccolte, immortalate con una macchina fotografica al collo.

Una bellezza che ai loro occhi si è manifestata nella pratica del dialogo, nella conoscenza delle tradizioni, delle culture, delle usanze e dei patrimoni identitari dei paesi visitati. Uno sguardo speciale che è coinciso con l’intento di cogliere la ricchezza della diversità nei colori, nei suoni, nei profumi, nei sapori, negli aromi che generano il variegato mosaico umano del quale facciamo tutti parte. Un’ottantina gli scatti in mostra relativi agli ultimi dieci anni dei viaggi compiuti dalle persone che hanno frequentato il Corso di Formazione alla Mondialità e alla Missionarietà, promosso dal Centro Missionario Diocesano di Firenze. La mostra “Cercando bellezza - Viaggiare attraverso i cinque sensi” è curata da Maria Chiara Pallanti, Fabrizio Dainelli, Alessandra Magi, Maddalena Piccini, Emilio e Simone Regazzoni, Adele Gardin, Isabella Cantano.

Al termine del percorso educativo “Viaggiando s’impara”, che invita a riflettere e ad avvicinarsi alle tematiche della cooperazione, della pace, della giustizia e della sostenibilità, viene offerta la possibilità di effettuare un viaggio di conoscenza della realtà di un territorio, ospitati dalle presenze missionari sul posto. Ne scaturisce un’esperienza umana profonda e intensa che lascia il segno e amplia il bagaglio culturale, nonché la consapevolezza di approcciarsi in modo responsabile e rispettoso, restituire dignità e attraversare un cambiamento che arricchisce chi accoglie e chi viene accolto.

“Ci auguriamo commentano - i curatori - che queste fotografie possano emozionare, toccare il cuore dei visitatori e delle visitatrici e trasmettere ciò che abbiamo interiorizzato durante i viaggi internazionali, esperienze che insegnano ad abbattere gli stereotipi, annullare i luoghi comuni, le distanze, i confini culturali e ad aprirsi, nell’accezione più vera e autentica dell’interazione e della convivenza pacifica, al mondo dell’altro”.

All’evento inaugurale della mostra, in programma domenica 15 marzo alle ore 17, saranno presenti il sindaco David Baroncelli e l’attore e drammaturgo Massimo Salvianti che leggerà alcuni brani. Seguiranno un momento conviviale e un percorso sensoriale.

La mostra, visitabile fino al 10 maggio, sarà aperta nelle seguenti modalità: nel mese di marzo venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 19, nei mesi di aprile e maggio lunedì e martedì dalle 10 alle 13 giovedì dalle 16 alle 19, venerdì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

Notizie correlate