Urbanistica, San Gimignano verso il nuovo Piano Strutturale

Il consiglio comunale di San Gimignano riunito ieri, mercoledì 11 marzo ha visto fra i punti principali l’adozione del nuovo Piano Strutturale, strumento urbanistico strategico che guiderà le scelte di sviluppo e di governo del territorio nei prossimi anni nel rispetto della legge regionale 65/2014. L’atto - approvato con il voto favorevole del gruppo consiliare di maggioranza e l’astensione dell’opposizione - rappresenta un passaggio importante per il futuro del territorio sangimignanese e punta a coniugare tutela del paesaggio, qualità della vita e sviluppo sostenibile. Il nuovo Piano Strutturale sarà presentato in un’assemblea pubblica in programma martedì 17 marzo alle ore 17.30 al Centro Civico Comunale ‘Le granaglie’, alla presenza del sindaco Andrea Marrucci, del vicesindaco Niccolò Guicciardini, dell’assessora alla pianificazione strategica e governo del territorio, Valeria Lingua, e dei tecnici dell'Ufficio di Piano che hanno redatto lo strumento urbanistico.

Gli obiettivi strategici del nuovo Piano Strutturale. In un sistema di relazioni più ampie con l’area della Valdelsa senese e fiorentina, il Piano Strutturale di San Gimignano si pone otto obiettivi strategici per fronteggiare i cambiamenti sociali, economici, sanitari e climatici degli ultimi venti anni, costruendo risposte nuove a domande altrettanto nuove. Gli obiettivi individuati sono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio territoriale e paesaggistico; la tutela del territorio rurale e delle attività agricole nel rispetto della multifunzionalità agricola; la sostenibilità ambientale, energetica e la difesa del suolo contrastando il dissesto idrogeologico; la qualificazione degli insediamenti esistenti per favorire il riuso e limitare il consumo di suolo; la promozione del turismo sostenibile e accessibile; l’adeguamento del sistema della mobilità e nuove infrastrutture; la riqualificazione e il recupero delle aree dismesse e degradate e il potenziamento degli insediamenti produttivi mantenendo la vocazione manifatturiera.

Un Piano Strutturale condiviso con la comunità e il territorio. Questi obiettivi, sostenuti dall’amministrazione comunale, sono emersi anche da un articolato percorso di ascolto e partecipazione che negli ultimi due anni, sotto il titolo ‘Dalle torri al piano’, ha coinvolto cittadini, associazioni, categorie economiche e professionisti in incontri pubblici e momenti di confronto per raccogliere contributi, esigenze e proposte utili a delineare le priorità della pianificazione futura. Particolare attenzione è stata dedicata alla tutela del paesaggio, al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, alla qualità degli spazi pubblici, alla mobilità sostenibile e alla valorizzazione del sistema agricolo e delle risorse primarie, a partire da acqua e suolo.

"Il nuovo Piano Strutturale del Comune di San Gimignano - afferma il sindaco Andrea Marrucci - rappresenta uno strumento fondamentale per il governo del nostro territorio e per il futuro della nostra comunità. Al tempo stesso, conferma che abbiamo mantenuto l’impegno preso nell’ultima campagna elettorale di riformare e aggiornare tutti gli strumenti di governo del territorio comunale, semplificandoli laddove possibile e in ossequio all’obiettivo dell’ 'urbanistica per il lavoro' con il quale ci siamo presentati ai sangimignanesi. L’obiettivo primario - aggiunge Marrucci - è tutelare il nostro straordinario patrimonio storico e paesaggistico, ma vogliamo anche creare le condizioni per guardare al futuro, facendo tesoro degli insegnamenti del Covid, affrontando i conclamati effetti del cambiamento climatico e del calo demografico e favorendo il diritto all’abitare, lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita per chi vive e lavora a San Gimignano".

"Su queste basi - prosegue - l’adozione del nuovo Piano Strutturale è stata preceduta da un significativo percorso partecipativo, altro elemento distintivo dell’impegno assunto in campagna elettorale. Ringrazio tutti coloro che hanno portato contributi per definire in maniera condivisa una pianificazione del territorio che tiene conto delle trasformazioni sociali, economiche e ambientali che interessano il territorio sangimignanese e la Valdelsa. Ora - conclude il sindaco - si apre un’ulteriore fase di partecipazione con la possibilità di presentare le osservazioni, nel rispetto della normativa, prima dell’approvazione finale in consiglio comunale".

"La revisione del Piano Strutturale - aggiungono l’assessora alla pianificazione strategica - Valeria Lingua e il vicesindaco Niccolò Guicciardini - è stata voluta dall’amministrazione comunale per dotare San Gimignano di uno strumento urbanistico aggiornato e capace di affrontare le sfide dei prossimi anni con l’obiettivo di coniugare tutela del paesaggio, qualità urbana e sviluppo sostenibile e di rafforzare il legame fra la città storica, il territorio e la comunità che lo vive ogni giorno. Ringraziamo gli uffici comunali e tutto il gruppo di lavoro impegnato nella redazione del nuovo Piano Strutturale adottato dal consiglio comunale, così come Cantieri Animati per il coordinamento del lungo e articolato percorso di partecipazione".

Le novità dello strumento urbanistico. Il nuovo Piano Strutturale del Comune di San Gimignano si caratterizza per essere uno strumento condiviso e aggiornato rispetto alla pianificazione sovralocale prevista dagli strumenti regionali con il PIT/PPR (Piano di indirizzo territoriale/Piano paesaggistico della Regione Toscana), ma anche rispetto alla pianificazione legata alla mobilità sostenibile, con il PUMS (Piano urbano della mobilità sostenibile) in fase di redazione, e al cambiamento climatico con il PAESC (Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima). Fra le novità del nuovo Piano Strutturale, spiccano una crescente attenzione a centro storico e frazioni, all’housing sociale e al ruolo dei parchi agrari e del parco fluviale come ambiti di tutela e fruizione nel rispetto dei valori paesaggistici UNESCO e in coerenza con il Piano di Gestione Unesco del 2022.

Fonte: Comune di San Gimignano - Ufficio Stampa