Usl Toscana Centro, riconosciuto il premio annuale anche ai lavoratori in somministrazione

Sanità
Fp e Nidil Cgil Firenze: "Un accordo che va nella direzione della valorizzazione del lavoro svolto e del principio di pari dignità tra lavoratrici e lavoratori che operano all’interno delle strutture della sanità pubblica"

Importante passo avanti per i diritti e la parità di trattamento dei lavoratori nella sanità pubblica della Toscana. Con un accordo siglato nel dicembre 2025 presso la USL Toscana Centro, il premio annuale legato alla performance aziendale verrà riconosciuto anche ai lavoratori in somministrazione.

Si tratta di una misura significativa che estende anche al personale somministrato un riconoscimento economico finora previsto per il personale dipendente dell’azienda sanitaria.

Il premio verrà corrisposto in base al periodo lavorato nel corso dell’anno, maturerà a partire dal primo giorno di lavoro e sarà calcolato secondo le stesse regole applicate ai dipendenti della ASL, comprese le valutazioni finali previste dal sistema aziendale. L’erogazione avverrà a saldo con le stesse tempistiche previste per il personale dipendente.

L’accordo rappresenta un passo importante verso una maggiore equità nel trattamento dei lavoratori che, pur con contratti differenti, contribuiscono ogni giorno al funzionamento dei servizi sanitari e alla qualità dell’assistenza.

Il riconoscimento del premio anche ai lavoratori in somministrazione va nella direzione della valorizzazione del lavoro svolto e del principio di pari dignità tra lavoratrici e lavoratori che operano all’interno delle strutture della sanità pubblica.

