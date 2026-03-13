A Fucecchio maratona della Lega per il Sì al referendum sulla giustizia

La Sezione Comunale della Lega di Fucecchio-Cerreto Guidi organizza sabato 14 marzo una maratona informativa a sostegno del Sì al referendum confermativo sulla riforma della giustizia, previsto per il 22 e 23 marzo. L’iniziativa si terrà dalle 9 alle 16 nell’area parcheggio davanti al centro commerciale Coop di via di Fucecchiello.

Il segretario locale, Marco Cordone, e i militanti saranno presenti per una "gazebata di 7 ore per informare al meglio i cittadini di una vasta area, di oltre 90.000 abitanti, sul perché votare SÌ al Referendum confermativo sulla Riforma della Giustizia dei prossimi 22 e 23 marzo". L’obiettivo, spiegano, non è "contro la Magistratura, ma a favore di una Magistratura autonoma, indipendente e credibile, a vantaggio dei cittadini e dello Stato di diritto".

La maratona sarà arricchita dalla presenza, a partire dalle ore 14, dell’on. Andrea Crippa, commissario regionale della Lega in Toscana.

L’iniziativa segue il convegno dello scorso 4 marzo in piazza Montanelli e il volantinaggio dell’11 marzo al mercato settimanale di Piazza XX Settembre, che hanno suscitato grande interesse tra i cittadini.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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