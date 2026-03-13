Alluvione 2025: attivazione del portale per la rendicontazione delle spese

n questi giorni è stato attivato il portale della Regione Toscana per l’inserimento della documentazione delle spese sostenute per i danni dell'alluvione di marzo 2025, passaggio necessario ai fini della liquidazione del contributo di Immediato Sostegno.

Sul portale sono presenti le sole domande dichiarate ammissibili per l'Immediato Sostegno dall'istruttoria completata dalle Amministrazioni comunali.

Il portale è raggiungibile al seguente indirizzo: https://protciv.cfr.toscana.it/alluvione2025

Il termine ultimo per sostenere le spese e caricare la documentazione nel portale è fissato al 31 luglio 2026.



Per tutti i cittadini che hanno già ricevuto il ristoro completo delle spese sostenute con il contributo regionale NON È NECESSARIO AGGIORNARE IL PORTALE ONLINE.

Tutti coloro che hanno avuto spese superiori a quanto ricevuto con contributo regionale, DEVONO PROVVEDERE ALLA RENDICONTAZIONE CARICANDO LA DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE SUL PORTALE.



Per chi ancora non avesse terminato i lavori di ripristino delle abitazioni civili e deve ancora sostenere altre spese, ha tempo per farlo fino al 31 luglio 2026.

Si raccomanda di non attendere l’ultimo giorno utile per l’inserimento della documentazione, poiché potrebbero verificarsi rallentamenti del sistema o temporanei disservizi del portale.

Per evitare gli errori più comuni e per capire meglio come fare a rendicontare le spese segui i consigli sotto riportati: