Anti-terrorismo, perquisizioni della Dda al centro islamico di Monteroni d'Arbia

Monteroni d'Arbia
In un'indagine anti-terrorismo la Dda di Firenze ha perquisito il Centro culturale islamico di Monteroni d'Arbia (vicino Siena) e l'abitazione del presidente dell'associazione 'Nur', ente che gestisce l'immobile. La Dda starebbe indagando per l'"ipotesi di associazione con finalità di terrorismo" come scrive il Corriere di Siena.

Il presidente del centro islamico è un 36enne con cittadinanza italiana. Nel corso delle perquisizioni gli inquirenti hanno sequestrato vario materiale, tra cui documenti e dispositivi, telefoni e pc, di cui sarà fatta copia forense. Il fine dell'indagine sarebbe di verificare potenziali connessioni tra i frequentatori del centro islamico di Monteroni e ambienti terroristici.

Alcune conversazioni captate e avvenute tra alcune persone all'interno del centro culturale islamico avrebbero destato l'attenzioen degli inquirenti. Stando a quanto ricostruito dal quotidiano, nelle medesime conversazioni sarebbero stati fatti riferimenti sia all'Isis sia a Gaza tali da meritare l'accertamento della Dda.

