Arrestato a Monteriggioni con oltre 2 kg di hashish

La polizia ha arrestato un uomo di 34 anni, cittadino albanese e senza fissa dimora, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo il rinvenimento di oltre 2 kg di hashish.

L’intervento è avvenuto alle 21 del 12 marzo, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio ad alto impatto disposti dal Prefetto Romeo e coordinati dal Questore Angeloni. Gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura stavano effettuando un posto di controllo allo svincolo Siena Nord, nel comune di Monteriggioni, quando hanno fermato un veicolo sospetto.

Alla guida, il conducente si è mostrato agitato e nervoso, suscitando ulteriori sospetti. Dopo averlo fatto scendere dall’auto, gli agenti hanno rinvenuto due involucri di cellophane contenenti sostanza marrone dall’odore caratteristico dell’hashish. Un controllo più approfondito del veicolo ha permesso di scoprire ulteriore droga nascosta nell’intercapedine del paraurti anteriore, per un totale di circa 2 kg, già suddivisa in 20 panetti e pronta alla distribuzione.

L’uomo è stato condotto in Questura per gli accertamenti di rito e successivamente trasferito alla Casa Circondariale di Siena, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Gli atti sono stati inoltre trasmessi all’Ufficio Immigrazione della Questura per valutare la sua posizione sul territorio nazionale.