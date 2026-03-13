Biblioteche di Empoli e Leggenda Festival si presentano a Didacta Italia

Gli assessori del Comune di Empoli a scuola e cultura, rispettivamente Maria Grazia Pasqualetti e Matteo Bensi, questa mattina si sono recati a Didacta Italia alla Fortezza da Basso di Firenze.

Nel programma della giornata infatti era presente il Comune di Empoli, il quale ha presentato un panel dedicato al rapporto tra le biblioteche cittadine (la 'Renato Fucini' e Palazzo Leggenda) e le scuole del territorio.

La biblioteca infatti accoglie ogni settimana le classi di ogni ordine e grado che aderiscono alla proposta formativa, del tutto gratuita, strutturata su tre attività principali:

- percorsi didattici per le classi, per avvicinare gli studenti ai servizi della biblioteca con un viaggio che promuove il piacere della lettura e stimola l’ascolto;

- percorsi leggendari e laboratoriali, dedicati al Festival Leggenda e alla scoperta, in modo ludico e coinvolgente, delle opere di autori e autrici ospiti del festival;

- percorsi formativi per docenti.

Le attività della biblioteca e della scuola vengono portate avanti tutto l'anno, estate compresa, per sostenere e consolidare la formazione degli insegnanti e degli educatori con percorsi innovativi, oltre a costruire abitudini di lettura e sostenere la crescita di lettrici e lettori competenti e appassionati.

LEGGENDA FESTIVAL - Non è mancata la presentazione della nona edizione del Leggenda Festival, in programma dal 21 al 24 maggio 2026 per le vie della città.

Quattro giorni in cui la città si apre e si trasforma in un grande spazio di incontro tra chi scrive, chi illustra, chi recita, chi suona, chi legge e chi ascolta. Un festival fatto di libri, laboratori, spettacoli e momenti condivisi, dove le storie diventano occasione di scoperta, immaginazione e crescita.

Una buona pratica, quella della biblioteca di Palazzo Leggenda, portata a esempio nella fiera internazionale della didattica di Firenze.

Ricordiamo che il tema dell'edizione 2026, che vede anche quest'anno Silvia D'Achille come direttrice artistica, è Luci: luci che illuminano il buio, che rischiarano le menti, che aiutano a conoscere, sperare e ripartire. Il manifesto d'autore che verrà svelato a breve è firmato dall'illustratore Lorenzo Sangiò.

INFO - Tutte le informazioni sulla biblioteca di Empoli sono raggiungibili al sito biblioteca.comune.empoli.fi.it. Leggenda Festival nona edizione vedrà a breve il programma completo sul sito leggendafestival.it e sui social dedicati.

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