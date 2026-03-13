Chiusura del Ponte sull'Elsa, rivisti gli orari della navetta

La Città Metropolitana ha rivisto gli orari del servizio di bus navetta sostitutivo attivato a seguito della chiusura del ponte di Certaldo, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti per pendolari e in particolare per gli studenti provenienti da Siena ed Empoli.

Il nuovo orario entrerà in vigore da lunedì 16 marzo. Le corse in partenza dalla stazione di Certaldo sono state riorganizzate per essere meglio coordinate con gli arrivi dei treni provenienti da Siena.

Nella fascia centrale della giornata il servizio sarà inoltre rafforzato: tra le 13 e le 15 le navette partiranno ogni mezz’ora, così da garantire una maggiore continuità del collegamento.

In particolare, la corsa delle ore 15 è stata programmata per intercettare il flusso degli studenti di rientro da Siena, in arrivo alla stazione di Certaldo con il treno previsto alle 14.53.

Resta inoltre l’indicazione operativa di garantire la massima attenzione alle coincidenze ferroviarie: in caso di ritardo annunciato del treno, sarà chiesto all’autista della navetta di attendere l’arrivo dei passeggeri, così da assicurare il collegamento.

La revisione degli orari nasce dall’ascolto delle esigenze del territorio e dal confronto con cittadini, studenti e pendolari, con l’obiettivo di rendere il servizio sostitutivo più efficiente e vicino ai bisogni di chi ogni giorno utilizza il trasporto pubblico.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa