Cigoli, sarà inaugurato un monumento a Giuseppe Gori

Sarà inaugurato sabato 14 marzo 2026 alle ore 10,30 il monumento a Giuseppe Gori.

L’appuntamento è a Cigoli, San Miniato (Pisa) in piazza Ludovico Cardi e tutti sono invitati a partecipare; dopo i saluti istituzionali e delle autorità ci sarà lo scoprimento del monumento collocato adiacente all’ingresso del circolo Arci. Lo scoprimento sarà preceduto dalla lettura di alcune poesie scritte da Gori.

Il monumento, realizzato su disegno di Alma Francesca, è stato realizzato forgiando dal vivo il ferro nello scorso autunno, dai “Fabbri dell’anima” Davide Caprili, Giampaolo Maniero, Tiziano Matteazzi, Daniele Mazzini, Andrea Cosci, Luca Ghiribelli, Luca Bonanni, Diego Imperatore, guidati dal maestro di forgiatura Massimiliano Benvenuti. E’ seguita poi una fase di rifinizione in officina e la preparazione in muratura del basamento realizzato dall’impresa Greco con la supervisione tecnica dell’architetto Emilio Bertini.

A ottant’anni dalla sua scomparsa, la popolazione ricorda dunque a perenne memoria il suo cittadino e la sua figura di ciabattino, partigiano e poeta, promotore della resistenza culturale uomo di pace e di dialogo.

L’inaugurazione del monumento è l’apice e al tempo stesso la conclusione dell’anno di festeggiamenti in ricordo della figura di Gori che ha visto la costituzione di un comitato nazionale che ha promosso le iniziative coordinato da Circolo Arci di Cigoli, Anpi San Miniato, Associazione Fiera del Libro Toscano, Comitato Gori e Comune di San Miniato.

Il monumento è un esempio di partecipazione attiva: molte persone e famiglie hanno consegnato al comitato offerte per il pagamento delle spese vive dei materiali, mentre aziende e tecnici hanno messo a disposizioni gratuitamente il proprio lavoro.

Durante la mattinata sarà donato e resterà esposto al Circolo di Cigoli, una tela pittorica realizzata da Massimiliano Nacci che ritrae Giuseppe Gori che dona la vigilia di Natale un paio di scarpe in cuoio a una bambina del paese che non poteva permettersele; un fatto che viene raccontato da sempre a Cigoli e che si è tramandato nel tempo. Ora Nacci con la sua pittura lo ha fermato su tela. Sempre al Circolo saranno esposti i bozzetti preparatori di Alma Francesca che sono stati necessari per arrivare alla realizzazione del monumento e che ritraggono Gori in piedi al lavoro al suo banchetto da calzolaio, con i libri “proibiti” accanto e una grata alle spalle, a ricordo degli anni di prigionia a cui fu condannato.

La classe 3a della Scuola Secondaria dell’Istituto Sacchetti, nell’ambito del progetto “Giuseppe Gori, antifascista e partigiano”, realizzato in collaborazione con l’ANPI, ha partecipato a un laboratorio creativo dedicato alla memoria della Resistenza. Guidati dalle professoresse Mattiello e Cattaneo, gli studenti hanno utilizzato la tecnica del caviardage per reinterpretare due poesie di Giuseppe Gori, trasformando i testi originali in nuove composizioni visive. L’attività ha permesso ai ragazzi di approfondire la figura del partigiano attraverso un linguaggio artistico-espressivo che unisce storia, riflessione e creatività.

