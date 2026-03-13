Disabilità, la Toscana lancia il piano 'Futuro inclusivo' per l’inserimento al lavoro

Attualità Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Progetti di pubblica utilità e collaborazione con cooperative sociali per favorire l’occupazione delle categorie protette

Favorire l’inserimento occupazionale delle persone con disabilità e aiutare le imprese a rispettare gli obblighi previsti dalla legge 68/1999 sul diritto al lavoro delle categorie protette. Con questo obiettivo nasce “Futuro inclusivo”, il nuovo piano sperimentale promosso dalla Regione Toscana insieme ad Anci Toscana, con il coinvolgimento del sistema della cooperazione sociale.

Il progetto si basa su una collaborazione tra enti locali, servizi per l’impiego, aziende e cooperative. In particolare saranno attivate commesse di lavori di pubblica utilità, come pulizia di aree verdi, manutenzione di parchi e interventi su spazi pubblici, che consentiranno l’assunzione di persone con disabilità tramite cooperative sociali di tipo B o consorzi, favorendo l’inserimento in contesti protetti per chi ha maggiori difficoltà a entrare nei normali cicli produttivi.

Le aziende obbligate all’assunzione secondo la normativa potranno adempiere agli obblighi sostenendo i costi delle commesse, senza procedere all’assunzione diretta del lavoratore.

Il presidente della Regione Eugenio Giani ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa: "Con questo piano mettiamo in campo uno strumento innovativo a tutela delle persone più fragili, che avranno una buona opportunità per vedere garantito il loro diritto a essere inserite nel mondo del lavoro. La Toscana deve andare avanti tutta insieme, a partire da quella del lavoro".

L’assessore al lavoro Alberto Lenzi ha evidenziato che "Futuro inclusivo è un progetto a cui teniamo particolarmente. Potenziamo le azioni di inclusione e inserimento lavorativo per tutelare i percorsi di autonomia della persona, rafforzando il raccordo tra mondo produttivo e servizi sociali, sociosanitari e per l’impiego".

Per il direttore di Anci Toscana Simone Gheri, il piano "rappresenta un ulteriore tassello della stretta collaborazione che Regione Toscana e Anci Toscana stanno portando avanti sul fronte dell’inclusione lavorativa, con l’obiettivo di offrire opportunità concrete alle persone più fragili e contribuire allo sviluppo di comunità più inclusive".

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Toscana
Attualità
13 Marzo 2026

Fondi europei: pesca e acquacoltura, bandi per 4,5 milioni nel 2026

Novità sull’attuazione del Feampa regionale 2021-2027, il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura. La Giunta regionale infatti ha deliberato il cronoprogramma 2026 dei bandi rivolti al [...]

Toscana
Cronaca
13 Marzo 2026

Giornata di mobilitazione nazionale dei rider, assemblea-presidio a Firenze

Domani, sabato 14 marzo, giornata di mobilitazione nazionale dei rider di Glovo e Deliveroo promossa dalla Cgil. A Firenze in programma una assemblea-presidio alle 15 in piazza Adua. L’inchiesta della Procura della [...]

Toscana
Cronaca
13 Marzo 2026

Imposta di soggiorno, Corte dei conti: 5 condanne in Toscana per oltre 339mila euro

Cinque condanne per un totale di 339.655 euro per il mancato versamento dell’imposta di soggiorno nelle casse degli enti locali toscani. È quanto emerge dalla relazione del procuratore regionale della [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina