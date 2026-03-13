Cade dalla moto e finisce in un canale: muore un 58enne a Vinci

È stato ritrovato morto dopo ore di ricerche l'uomo che nel pomeriggio del 13 marzo è finito in un canale nelle campagne di Vitolini dopo un incidente con una moto da motocross. Sul posto, in via Pietramarina, sono stati inviati mezzi di soccorso, con un'ambulanza e un'automedica, i vigili del fuoco di Empoli e da Firenze con il nucleo sommozzatori e personale per soccorso fluviale e la polizia municipale. Purtroppo l'uomo è stato ritrovato senza vita alcune ore dopo.

Le ricerche sono partite intorno alle 17.30 di questo pomeriggio. L'uomo, classe 1968, si trovava in sella a una moto da cross quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo in un canale di raccolta delle acque con una forte corrente. Richiesti gli aiuti è stata trovata solo la moto. A lanciare l'allarme sarebbero stati altri automobilisti.

Inizialmente si era pensato che la persona dispersa fosse un ragazzo di 31 anni, proprietario del mezzo, ma dagli accertamenti successivi è emerso che il giovane aveva prestato la moto all'uomo tuttora disperso.

Allertato dai vigili del fuoco anche l'elicottero Drago 125 del reparto volo di Cecina, per effettuare il sorvolo del canale, che ha dato esito negativo. Le squadre hanno effettuato ricerche sia in acqua che sulle sponde del canale: grazie all'intervento di un escavatore di zona è stato deviato il corso del canale per abbassare il livello di portata e consentire di entrare all'interno di una parte del canale interrata.

Intorno alle ore 21.30 l'uomo è stato ritrovato senza vita. Da quanto appreso il corpo sarebbe stato portato dalla corrente nel rio di Sant'Ansano, ed è stato ritrovato nel punto in cui quest'ultimo sfocia in Arno, a qualche centinaia di metri dal luogo dell'incidente.

"A nome dell’Amministrazione Comunale desidero esprimere la più sincera vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia della vittima in questo momento di grande sofferenza. Ringrazio le forze dell’ordine, i soccorritori e tutti coloro che sono intervenuti senza risparmiarsi nelle ricerche. La nostra comunità si stringe attorno alla famiglia colpita da questa tragedia", così il sindaco di Vinci Daniele Vanni che ha seguito fin dal pomeriggio le operazioni di ricerca.

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