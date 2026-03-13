Cade dalla moto e finisce in un canale: un uomo disperso a Vinci

Ricerche in corso nel territorio di Vinci per un uomo del 1968 che, mentre faceva motocross, è finito in un canale. Sul posto, in via Pietramarina nelle campagne di Vitolini, presenti mezzi di soccorso inviati dal 118 con un'ambulanza e un'automedica, i vigili del fuoco di Empoli e da Firenze con il nucleo sommozzatori e personale per soccorso fluviale e la polizia municipale. Per consentire le operazioni di ricerca, spiega il sindaco Daniele Vanni tramite social, è stata chiusa la strada.

Le ricerche sono partite intorno alle 17.30 di questo pomeriggio, in un momento di forte pioggia che ha interessato il territorio. La persona attualmente dispersa è un uomo del 1968 che si trovava in sella a una moto da cross quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo in un canale di raccolta delle acque con una forte corrente. Richiesti gli aiuti, al momento è stata trovata solo la moto. A lanciare l'allarme sarebbero stati altri automobilisti.

Inizialmente si era pensato che la persona dispersa fosse un ragazzo di 31 anni, proprietario del mezzo, ma dagli accertamenti successivi è emerso che il giovane aveva prestato la moto all'uomo tuttora disperso.

Allertato dai vigili del fuoco anche l'elicottero Drago 125 del reparto volo di Cecina, per effettuare il sorvolo del canale, che ha dato esito negativo. Le squadre stanno effettuando ricerche sia in acqua che sulle sponde del canale: grazie all'intervento di un escavatore di zona, spiegano i vigili del fuoco, è stato deviato il corso del canale per abbassare il livello di portata e consentire di entrare all'interno di una parte del canale interrata.

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