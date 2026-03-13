Figline e Incisa Valdarno: dal 16 marzo novità per gli sportelli Plures Alia

Novità dal 16 marzo per gli sportelli di Plures Alia nel comune di Figline e Incisa Valdarno.

Ricordando che da gennaio è in vigore la tariffa corrispettiva, Plures Alia informa che, da lunedì 16 marzo, un point per la consegna delle attrezzature sarà attivo tutti i giovedì al mattino (in orario 08.30-13.30) presso la Sala Consiliare di Incisa. Non sarà invece più attivo lo sportello in via Garibaldi, a Figline. Il kit, che viene consegnato, comprende tre contenitori (per carta e cartone, organico e residuo non differenziabile) e due rotoli di sacchi per gli imballaggi. Al termine dei sacchi, è possibile richiedere una nuova fornitura presso lo sportello più vicino o nelle tabaccherie aderenti alla Federazione Italiana Tabaccai (FIT), che al momento a Figline e Incisa Valdarno sono le seguenti: Via Fiorentina 14 - Palazzolo; Via Roma 10 - Figline; Via Roma 69/a - Incisa, via del Cesto 51.

Si confermano, inoltre, le aperture degli sportelli Tariffa presenti ogni martedì, al mattino (8:30 - 13:30) e il 2° e il 4° giovedì del mese nel pomeriggio (13 – 18) a Figline, presso il municipio, in piazza IV Novembre 3, ed ogni 1° e il 3° giovedì del mese al mattino (08.30 - 13.30) a Incisa, presso la sala consiliare in Piazza del Municipio 5.

Si ricorda che, in concomitanza con l’attivazione della nuova tariffa, Plures Alia ha adeguato i colori dedicati alla raccolta differenziata di carta e imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo. L’intervento, previsto dalla norma nazionale UNI 11686:2017, prevede l’adozione del blu per carta e cartone e del giallo per plastica, metalli, tetrapak e polistirolo. Restano, invece, invariati i colori già in uso per le altre tipologie di rifiuti: marrone per l’organico, verde per il vetro e grigio per il residuo non differenziabile.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il gestore tramite Aliapp, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Plures Alia Servizi Ambientali Spa