Firenze diventa capitale del digitale con il Bright Festival

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Dal 17 al 19 aprile alla Stazione Leopolda, al The Social Hub e all’Innovation Center installazioni immersive, workshop e performance audiovisive

Tre giorni dedicati alla creatività digitale, all’arte immersiva e alle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale applicata alla cultura. Dal 17 al 19 aprile torna a Firenze il Bright Festival, evento internazionale che mette in dialogo arte, tecnologia e innovazione attraverso installazioni interattive, momenti di formazione e spettacoli audiovisivi.

Il festival si svolgerà tra Stazione Leopolda, The Social Hub e Innovation Center di Fondazione CR Firenze, trasformando per tre giorni la città in uno spazio aperto alle nuove forme di espressione digitale.

Cuore dell’evento saranno le installazioni immersive e l’arte digitale ospitate alla Stazione Leopolda, dove il pubblico potrà attraversare ambienti interattivi e opere audiovisive che esplorano il rapporto tra luce, suono, spazio e tecnologie emergenti.

Accanto all’esperienza espositiva, il programma prevede anche workshop, masterclass e talk dedicati alle applicazioni dell’intelligenza artificiale, al design digitale e ai nuovi linguaggi della comunicazione visiva, oltre a performance audiovisive e musica elettronica.

Tra gli appuntamenti anche una sezione dedicata all’infanzia, pensata per avvicinare i più piccoli all’uso creativo e consapevole delle tecnologie digitali attraverso esperienze interattive.

Bright nasce per rendere accessibili le nuove forme di creatività digitale, creando spazi in cui il pubblico possa esplorare, ascoltare e immaginare senza la necessità di competenze tecniche specifiche”, spiegano Teresa Balestrieri e Luciano D’Agostini, co-fondatori del progetto.

Dal 2019 il festival esplora il dialogo tra arte e tecnologia anche attraverso il progetto Farnesina Digital Art Experience, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e presentato in diverse città internazionali.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
13 Marzo 2026

'Mettiamo il razzismo in fuorigioco': l'iniziativa sportiva della Metrocittà di Firenze

Lunedì 16 marzo la Città metropolitana di Firenze invita al convegno "Mettiamo il razzismo in fuorigioco", un’occasione per riflettere sulle discriminazioni in ambito sportivo, alle ore 11 in Palazzo Medici [...]

Firenze
Attualità
13 Marzo 2026

Si conclude la sedicesima edizione di BuyWine Toscana alla Leopolda di Firenze

Si è conclusa ieri (12 marzo) presso la Stazione Leopolda di Firenze la sedicesima edizione di BuyWine Toscana, la principale vetrina BtoB dedicata alle eccellenze vitivinicole regionali. L’evento, promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con [...]

Toscana
Attualità
12 Marzo 2026

Aperto il bando per il 'Terzo Premio Claudia Fiaschi': premiate le migliori tesi sul Terzo settore

E’ online sul sito del Forum Terzo Settore, con scadenza prorogata al 30 marzo, il bando della II edizione di Terzo-Premio Claudia Fiaschi che mette a disposizione 1.500 euro e [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina