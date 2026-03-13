Furto in casa del calciatore della Fiorentina Gudmundsson

Cronaca Firenze
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Rubati Rolex e borse per circa 60.000 euro. Gudmundsson offre ricompensa a chi lo aiuterà a ritrovare oggetti rubati

Furto nell’abitazione del calciatore della Fiorentina, Albert Gudmundsson, con un bottino iniziale stimato in circa 60.000 euro. A darne notizia è lo stesso calciatore attraverso un post sui suoi social, dove ha anche offerto una ricompensa a chi sia in grado di aiutare a recuperare gli oggetti rubati.

 "Ieri - scrive - hanno fatto irruzione in casa mia e sono stati rubati diversi oggetti di valore, tra cui alcuni effetti personali importanti. Se qualcuno ha informazioni sui responsabili, è pregato di contattare me o la polizia. Verrà offerta una ricompensa per informazioni che portino al recupero degli oggetti rubati".

I malviventi, secondo una prima ricostruzione, hanno danneggiato la porta d’ingresso ed hanno portato via un Rolex e alcune borse, sebbene l’ammanco complessivo sia ancora in fase di quantificazione.

L’allarme è stato dato dalla domestica, che poco prima di mezzogiorno ha trovato la porta aperta e l’appartamento a soqquadro, contattando immediatamente il 112 Nue. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, supportati dal personale della Scientifica, per i rilievi del caso.

Non è escluso che il bottino possa risultare più ingente una volta completata l’inventariazione dei beni sottratti.

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