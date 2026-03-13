In Sapienza il conferimento dell'Ordine del Cherubino a dieci docenti

Venerdì 13 marzo 2026, nell’Aula Magna Nuova del Palazzo “La Sapienza”, si è tenuta la cerimonia ufficiale di saluto ai professori emeriti e il conferimento dell’Ordine del Cherubino. La cerimonia è stata introdotta dal rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi.

I nuovi professori emeriti sono sei: Massimo Augello, Stefano Del Prato, Stefano Garzonio, Giacomo Lorenzini, Giuliano Manara e Franco Turini. Il titolo di emerito è attribuito con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, su richiesta degli atenei, a professori ordinari in pensione con almeno venti anni di servizio.

I professori e le professoresse ai quali e stato conferito l’Ordine del Cherubino sono dieci: Elisabetta Catelani (Dipartimento di Giurisprudenza), Roberto Saletti (Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione), Antonio Brogi (Dipartimento di Informatica), Pierluigi Barrotta (Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere), Emanuela Turillazzi (Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica), Matteo Novaga (Dipartimento di Matematica), Lorenzo Di Bari (Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale), Lisandro Benedetti Cecchi (Dipartimento di Biologia), Sergio Rocchi (Dipartimento di Scienze della Terra), Marcella Aglietti (Dipartimento di Scienze Politiche).

«Questa giornata è anzitutto un momento di riconoscimento per colleghe e colleghi che hanno dedicato decenni di servizio all’Università di Pisa, distinguendosi per qualità scientifica, impegno didattico e responsabilità istituzionali – ha detto il rettore Riccardo Zucchi – La varietà dei loro percorsi testimonia la ricchezza e la pluralità dei campi in cui il nostro Ateneo opera. È anche, come di consueto, l’occasione per fare due o tre note sullo stato generale dell’Università, per fare il punto sul nostro Ateneo. Abbiamo assunto un impegno preciso per la pace disarmata e per il disarmo delle parole, rifuggendo ogni forma di violenza, anche verbale. È una strada stretta, che suscita apprezzamenti e critiche, ma di cui siamo convinti e orgogliosi, e che si accompagna agli impegni per la ricerca e l’innovazione responsabile, la sostenibilità, la parità di genere e l’inclusione. Allo stesso tempo dobbiamo fare i conti con un quadro economico ancora complesso, segnato da ristrettezze e da un sottofinanziamento storico del sistema universitario. Abbiamo adottato interventi gravosi per salvaguardare il reclutamento e sostenere le attività strategiche, a partire dall’edilizia. Posso anticipare che il bilancio 2025 si chiuderà in attivo, seppur in modo simbolico: un risultato che ci conforta e ci consente di guardare al 2026 con prudenza, continuando a lavorare su didattica, ricerca e trasferimento tecnologico per garantire sostenibilità e sviluppo al nostro Ateneo».

L’Ordine del Cherubino è una onorificenza conferita dal rettore dell’Università di Pisa, in seguito a delibera del Senato Accademico, a professoresse e professori ordinari dell’Ateneo pisano che abbiano contribuito ad accrescere il prestigio per i loro particolari meriti scientifici o per il loro contributo alla vita ed al funzionamento dell’Università. Il conferimento è accompagnato dalla consegna di un diploma e di una insegna nella quale è rappresentato il Cherubino.

