'Mettiamo il razzismo in fuorigioco': l'iniziativa sportiva della Metrocittà di Firenze

Lunedì 16 marzo la Città metropolitana di Firenze invita al convegno "Mettiamo il razzismo in fuorigioco", un’occasione per riflettere sulle discriminazioni in ambito sportivo, alle ore 11 in Palazzo Medici Riccardi, Sala Pistelli.

L’evento, insieme a un torneo di calcio previsto per sabato 21 marzo, è collegato all’iniziativa nazionale XXII Settimana di azione contro il razzismo 14-22 marzo 2026 "Guardiamo oltre il pregiudizio", indetta da Unar - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri e realizzato in collaborazione con U.S. Affrico, AICS Comitato Provinciale, Caritas Diocesana di Firenze.

Il Convegno di lunedì 16 Marzo sarà moderato dai giornalisti sportivi Gaia Simonetti e Franco Morabito, rispettivamente Consigliera e Presidente di USSI Gruppo Toscano Giornalisti Sportivi, e prevede gli interventi di rappresentanti istituzionali, del terzo settore e di due atlete.

I lavori verranno aperti dai saluti istituzionali di Nicola Armentano, Consigliere metropolitano allo sport e al sociale, di Mattia Peradotto, Direttore di Unar, di Valeria Pisacchi, Presidente U.S. Affrico e di Enrico Gabbrielli, in rappresentanza della Figc.

Seguiranno gli interventi di Marzio Mori, Direttore di Caritas diocesana di Firenze, di un rappresentante dell’iniziativa “La partita applaudita”, dei rappresentanti delle squadre partecipanti al torneo di sabato e di Audrey Alloh, atleta delle Fiamme Azzurre e Marina Tozzini, nuotatrice paralimpica.

Nicola Armentano presenta così l'iniziativa alla quale sono invitati tutti i cittadini metropolitani: "Anche quest'anno la Città Metropolitana di Firenze aderisce con entusiasmo alla XXII Settimana di azione contro il razzismo di Unar. Se lo sport è uno dei contesto dove pregiudizi e discriminazioni razziali possono purtroppo trovare spazio, siamo profondamente convinti che sia anche un mezzo potentissimo per contrastarli. Abbiamo pensato all'iniziativa 'Mettiamo il razzismo in fuorigioco' proprio per dimostrare questo, e per creare un contesto, grazie alla collaborazione di istituzioni e associazioni locali, dove discutere di razzismo, come faremo lunedì 16 marzo, e dove mettere in pratica l'inclusione, come nel torneo di sabato 21 marzo".

Contestualmente verrà presentato il programma del torneo di calcio, amichevole e non competitivo, tra la Squadra Caritas, la Squadra UNIFI Università di Firenze, la Squadra European University Institute e la Squadra Florida State University, in programma sabato 21 marzo alle ore 9.00, presso la sede dell’U.S. Affrico.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

