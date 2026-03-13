Giornata di mobilitazione nazionale dei rider, assemblea-presidio a Firenze

Cronaca Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto di archivio)

La mobilitazione punta all'aumento immediato delle paghe e riconoscimento dei diritti fondamentali

Domani, sabato 14 marzo, giornata di mobilitazione nazionale dei rider di Glovo e Deliveroo promossa dalla Cgil. A Firenze in programma una assemblea-presidio alle 15 in piazza Adua.

L’inchiesta della Procura della Repubblica di Milano, con il provvedimento di controllo giudiziario, conferma lo sfruttamento dei rider denunciato da anni dalla Cgil nelle piazze e nei tribunali: anche a Firenze centinaia di lavoratori continuano a operare con paghe basse, sistemi di pagamento a cottimo e tutele insufficienti.

La mobilitazione punta a rilanciare le principali rivendicazioni della Confederazione: aumento immediato delle paghe e riconoscimento dei diritti fondamentali, tra cui ferie, permessi, malattia e infortuni retribuiti. Tra le richieste anche tredicesima, quattordicesima e Tfr, oltre a maggiori garanzie su salute e sicurezza sul lavoro.

La mobilitazione del 14 marzo - afferma la Cgil - è un’occasione importante per trasformare la fase aperta dall’indagine giudiziaria in un cambiamento concreto: superare precarietà e sfruttamento e garantire ai rider lavoro stabile, salari adeguati, sicurezza e diritti. Nei prossimi giorni la Cgil continuerà il confronto con i rider nelle città e nei luoghi di lavoro per tradurre questa fase in un cambiamento strutturale nel food delivery”.

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
13 Marzo 2026

Imposta di soggiorno, Corte dei conti: 5 condanne in Toscana per oltre 339mila euro

Cinque condanne per un totale di 339.655 euro per il mancato versamento dell’imposta di soggiorno nelle casse degli enti locali toscani. È quanto emerge dalla relazione del procuratore regionale della [...]

Firenze
Cronaca
9 Marzo 2026

Donna di 47 anni investita da treno a Rifredi, in ospedale in codice rosso

La circolazione ferroviaria è stata sospesa per oltre un’ora nel nodo ferroviario di Firenze a causa dell’investimento di una donna lungo i binari tra le stazioni di Stazione di Firenze [...]

Pisa
Cronaca
9 Marzo 2026

Guerra Iran, Confcommercio Pisa: "Salasso per le imprese di 670 milioni"

“Le tensioni internazionali e la guerra in Iran stanno già producendo effetti sui mercati del gas e dell’energia e proprio lo shock energetico che potrebbe costare fino a 670 milioni [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina